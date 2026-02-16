HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí a un día de saber si continuará en el cargo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Presidente Jerí: Siguen en competencia tres modelos de aviones de combate

Ofertas en giro. El jefe de Estado despejó las dudas sobre la supuesta decisión del Ejecutivo de adquirir el caza estadounidense F-16 Block 70 y resaltó que la elección será el resultado del proceso seguido por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

Modelo sueco. El caza Gripen de la fábrica Saab es uno de los tres cazas bajo evaluación. Foto: difusión
Modelo sueco. El caza Gripen de la fábrica Saab es uno de los tres cazas bajo evaluación. Foto: difusión

El mandatario José Jerí terminó con varias semanas de especulaciones sobre la supuesta decisión del gobierno de aceptar la propuesta de Estados Unidos para la venta de cazas F-16 Block 70.

El jefe de Estado afirmó que el proceso de selección está en curso y que se evalúan tres modelos, en referencia al francés Rafale 4 y el sueco Gripen, además del mencionado avión norteamericano F-16 Block 70.

Jerí negó que Palacio de Gobierno haya seleccionado alguna oferta en particular, ya que los estudios los hace la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ministerio de Defensa, en cuyo ámbito se encuentra la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), se encarga de la adquisición.

En la noche del domingo, en el programa “Sin Rodeos”, la periodista Milagros Leiva preguntó al jefe de Estado si la reunión que sostuvo con el nuevo embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, significaba que el Perú aceptaría la oferta de cazas F-16 Block, uno de los tres modelos en evaluación.

Francés. El Rafale 4 de la compañía Dassault en competencia. Foto: difusión

Francés. El Rafale 4 de la compañía Dassault en competencia. Foto: difusión

Hamburguesa al plato

“Usted se ha tomado una foto comiendo una hamburguesa con el embajador Bernie Navarro y resulta que hay encima una compra de aviones con tres postores, los que (son parte) de un proceso escrutado y analizado por la Fuerza Aérea del Perú. ¿Esa hamburguesa era para que usted le compre los cazas (F-16 Block 70) a Estados Unidos, y así quitar del plato a Suecia y a Francia?, preguntó Leiva.

“El motivo por el que me reuní con el señor embajador radica en fortalecer nuestra relación con Estados Unidos a raíz de su reciente acreditación como embajador. El objetivo de Estados Unidos es, como me lo manifestó el señor embajador, fortalecer nuestros lazos estratégicos. La compra de aviones sigue su procedimiento en las instancias correspondientes”, contestó Jerí.

El 15 de septiembre de 2025, Estados Unidos anunció que aprobó ofrecer al Perú 12 cazas F-16 Block 70 por US$3.420 millones. Sin embargo, el requerimiento de la FAP consiste en 24 aeronaves de combate por US$3.500 millones.

Indicación. El presidente Jerí dijo que la ACFFAA hará la elección. Foto: Sin Rodeos

Indicación. El presidente Jerí dijo que la ACFFAA hará la elección. Foto: Sin Rodeos

Tres en línea

Las especulaciones de algunos medios sobre la presunta inclinación del gobierno a favor de los F-16 Block 70, aumentaron cuando el primer ministro Ernesto Álvarez señaló que la decisión estaba vinculada con la nueva posición estratégica de los Estados Unidos en la región, lo que se interpretó como una aceptación de la oferta norteamericana.

Pero no es así, al decir del presidente Jerí, quien aclaró que la FAP, el Ministerio de Defensa, y consecuente, la Agencia de Compras de las FFAA, se encuentran en pleno proceso de evaluación de los tres modelos mencionados.

“Pero, el primer ministro (Ernesto) Álvarez ha adelantado opinión y ha dicho que se irán con los gringos”, apuntó Milagros Leiva.

En efecto, el apoyo a la oferta de Estados Unidos “por razones estratégicas”, fue una postura inicial del primer ministro Ernesto Álvarez. Pero luego corrigió que la selección se encontraba en pleno proceso en el que intervenían entidades como el Ministerio de Defensa, la FAP, la ACFFAA, la Controlaría y el Ministerio de Economía.

“Lo único cierto acá es que quien compra es el Ministerio de Defensa, a raíz de la propuesta de la FAP. Y es necesario comprar (24 cazas) porque tenemos una flota anticuada. Tenemos solamente dos aviones que ya están en sus últimos suspiros”, explicó el mandatario Jerí.

El jefe de Estado recordó que el Congreso ha aprobado la adquisición, y que él, como legislador, emitió su voto a favor.

“Desde el Congreso de la República defendí la compra de los aviones cuando integraba las diversas comisiones. La compra se tiene que dar sí o sí porque es parte de nuestra capacidad disuasiva de nuestro país”, apuntó Jerí.

Luego de una evaluación de una decena de modelos que demandó más de una década de trabajo, la FAP identificó tres tipos de caza para reemplazar a los antiguos Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi Su-25. Ellos son el Rafale 4, el Gripen y el F-16 Block 70. La Agencia de Compras de las FFAA es la entidad que definirá qué propuesta cumple con las exigencias del usuario: la FAP. También le corresponde estudiar las propuestas económicas para identificar a la que se ajusta al presupuesto de US$3.000 millones.

Desde EEUU. Lockheed Martin ofrece 12 cazas F-16 Block 70. Foto: difusión

Desde EEUU. Lockheed Martin ofrece 12 cazas F-16 Block 70. Foto: difusión

La preferencia en Palacio de Gobierno

  • El primer ministro Ernesto Álvarez reconoció que en el gobierno hay una preferencia por el F-16 Block 70, pero que otras instancias tomarán la decisión.
  • “Nos inclinamos, pero el gobierno no decide. Porque la decisión, de acuerdo con los principios de contratación, están regidos en este caso, en última instancia, por la central de contrataciones (ACFFAA)”, dijo.
