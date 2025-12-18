HOYSuscripcion LR Focus

Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Sociedad

Inspectora municipal es atropellada cuando dirigía el tránsito en la Vía Expresa Sur, en Surco

Un taxi colisionó con otro vehículo a la altura de la avenida Surco. La víctima fue embestida tras el impacto entre ambos automóviles.

La mujer herida fue trasladada a una clínica local tras el accidente.
La mujer herida fue trasladada a una clínica local tras el accidente.

El accidente ocurrió cuando un taxi amarillo cruzó de manera intempestiva desde la Vía Expresa Sur hacia la avenida Surco, lo que dejó a Ingrid Contreras gravemente herida durante la mañana del jueves 18 de diciembre. Ella estaba a cargo del control del tránsito como parte de sus labores de inspectora municipal. Luego del incidente, fue trasladada a la clínica San Pablo para recibir atención médica.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, durante las 7:38 a. m., Ingrid dirigía el tránsito en el cruce mencionado cuando fue embestida y terminó tendida en el suelo. Instantes después, un compañero de la municipalidad se acercó a donde se encontraba para auxiliarla y alertar al personal médico.

Nota en desarrollo.

