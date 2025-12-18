Inspectora municipal es atropellada cuando dirigía el tránsito en la Vía Expresa Sur, en Surco
Un taxi colisionó con otro vehículo a la altura de la avenida Surco. La víctima fue embestida tras el impacto entre ambos automóviles.
El accidente ocurrió cuando un taxi amarillo cruzó de manera intempestiva desde la Vía Expresa Sur hacia la avenida Surco, lo que dejó a Ingrid Contreras gravemente herida durante la mañana del jueves 18 de diciembre. Ella estaba a cargo del control del tránsito como parte de sus labores de inspectora municipal. Luego del incidente, fue trasladada a la clínica San Pablo para recibir atención médica.
De acuerdo con las cámaras de seguridad, durante las 7:38 a. m., Ingrid dirigía el tránsito en el cruce mencionado cuando fue embestida y terminó tendida en el suelo. Instantes después, un compañero de la municipalidad se acercó a donde se encontraba para auxiliarla y alertar al personal médico.
Nota en desarrollo.