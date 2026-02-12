HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Enorme incendio en Huachipa HOY EN VIVO: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén

Debido a la emergencia, las autoridades han cerrado dos cuadras a la redonda de la zona para sofocar las llamas y resguardar a la ciudadanía.

Más de 15 unidades de bomberos intentan controlar la emergencia
Más de 15 unidades de bomberos intentan controlar la emergencia | Composición LR | Difusión

Un grave incendio código 3 fue reportado a las 09:55 a. m. en la avenida Los Canarios, en la urbanización El Club, en la zona de Huachipa. Según el informe del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia ha movilizado al menos 20 unidades, entre cisternas y ambulancias.

De acuerdo con los vecinos, el lugar del incidente funcionaría como un almacén clandestino material inflamable. Tanto policías, serenazgos y bomberos actúan de manera coordinada para controlar la situación.

Incendio EN VIVO

11:48
12/2/2026

Almacén sin licencia

Según ha confirmado la alcaldesa de Santa María de Huachipa, Jacqueline Cartolin Fonseca, el almacén donde se reporta el incendio no cuenta con licencia de funcionamiento, por lo que venía funcionando al margen de la ley.

"No es ninguna fábrica. Es un local que ha estado cerrado (...) no tiene permiso, no tiene licencia", indicó la funcionaria.

11:36
12/2/2026

Tres personas heridas

De acuerdo con el personal de SAMU, el impacto de las latas de aerosoles que salieron disparadas por el incendio dejaron a tres ciudadanos heridos. Ellos vienen recibiendo atención médica en uno de los puestos provisionales instalados por la autoridad médica. 

11:27
12/2/2026

Sedapal brinda ayuda ante emergencia

Debido al incidente, una cuadrilla de Sedapal acudió de manera inmediata a la zona a fin d ebrindar apoyo necesario al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
 

11:16
12/2/2026

Casas aledañas afectadas

Las llamas del siniestro han ingresado a algunas casas aledañas, según el reporte del Cuerpo General de Bomberos. La emergencia fue atendida y viene siendo controlada a fin de evitar la propagación del fuego. 

11:15
12/2/2026

Materiales inflamables

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio se ha iniciado en una zona donde hay diversos almacenes con materiales inflamables. De acuerdo con las imágenes, se evidenciado la presencia de latas de aerosoles regadas alrededor del lugar. 

11:13
12/2/2026

Más de 20 unidades en la emergencia

Debido a la magnitud del siniestro, personal de emergencias, bomberos y la Policía Nacional se encuentran en la zona para manejar la situación. Se ha desplegado 120 efectivos para atender la emergencia código 3. 

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Delincuente disfrazado de repartidor incendia combi en Chorrillos: ataque quedó grabado en cámaras

Delincuente disfrazado de repartidor incendia combi en Chorrillos: ataque quedó grabado en cámaras

LEER MÁS
Explosión de embarcación cargada de combustible deja seis heridos en Iquitos

Explosión de embarcación cargada de combustible deja seis heridos en Iquitos

LEER MÁS
Incendio en San Juan de Lurigancho: emergencia en fábrica textil movilizó 11 unidades de Bomberos

Incendio en San Juan de Lurigancho: emergencia en fábrica textil movilizó 11 unidades de Bomberos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Fuerte incendio consume almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Fuerte incendio consume almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

LEER MÁS
Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enorme incendio en Huachipa HOY EN VIVO: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén

Boliviano no pide que anexen su país a Perú: video fue generado con IA

Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, se pronuncia tras accidente de la modelo en Surco: "Echen buenas vibras"

Sociedad

Fuerte incendio consume almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Esta ciudad del Perú contará con un moderno aeródromo que impulsará la economía y el turismo: MTC está por aprobar su expediente técnico

Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Milagros Aguayo descarta renunciar a su candidatura al Senado: ¿qué dicen dentro de Renovación Popular?

Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones: JNE confirma improcedencia de su candidatura al Senado por Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025