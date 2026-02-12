Más de 15 unidades de bomberos intentan controlar la emergencia | Composición LR | Difusión

Un grave incendio código 3 fue reportado a las 09:55 a. m. en la avenida Los Canarios, en la urbanización El Club, en la zona de Huachipa. Según el informe del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia ha movilizado al menos 20 unidades, entre cisternas y ambulancias.

De acuerdo con los vecinos, el lugar del incidente funcionaría como un almacén clandestino material inflamable. Tanto policías, serenazgos y bomberos actúan de manera coordinada para controlar la situación.

Incendio EN VIVO 11:48 Almacén sin licencia Según ha confirmado la alcaldesa de Santa María de Huachipa, Jacqueline Cartolin Fonseca, el almacén donde se reporta el incendio no cuenta con licencia de funcionamiento, por lo que venía funcionando al margen de la ley. "No es ninguna fábrica. Es un local que ha estado cerrado (...) no tiene permiso, no tiene licencia", indicó la funcionaria. 11:36 Tres personas heridas De acuerdo con el personal de SAMU, el impacto de las latas de aerosoles que salieron disparadas por el incendio dejaron a tres ciudadanos heridos. Ellos vienen recibiendo atención médica en uno de los puestos provisionales instalados por la autoridad médica. 11:27 Sedapal brinda ayuda ante emergencia Debido al incidente, una cuadrilla de Sedapal acudió de manera inmediata a la zona a fin d ebrindar apoyo necesario al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

11:16 Casas aledañas afectadas Las llamas del siniestro han ingresado a algunas casas aledañas, según el reporte del Cuerpo General de Bomberos. La emergencia fue atendida y viene siendo controlada a fin de evitar la propagación del fuego. 11:15 Materiales inflamables De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio se ha iniciado en una zona donde hay diversos almacenes con materiales inflamables. De acuerdo con las imágenes, se evidenciado la presencia de latas de aerosoles regadas alrededor del lugar.



11:13 Más de 20 unidades en la emergencia Debido a la magnitud del siniestro, personal de emergencias, bomberos y la Policía Nacional se encuentran en la zona para manejar la situación. Se ha desplegado 120 efectivos para atender la emergencia código 3.





