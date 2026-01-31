Fuerte incendio consume vehículo en grifo Pecsa en Surco: bomberos envían unidades

Un incendio de gran magnitud se registró en un vehículo estacionado en un grifo Pecsa en la Panamericana Sur, en el distrito de Santiago de Surco a las 6:25 p.m. Tras la alerta de vecinos de la zona, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú envió las unidades M134-1 y M120-1 para atender la emergencia y evitar que el fuego se propague por la zona, considerada peligrosa por el alto combustible que alberga.

¿Qué hacer durante un incendio?

Si se presenta un incendio, conserva la serenidad y evacua de inmediato siguiendo la ruta señalizada. Avisa de forma urgente a quienes estén cerca y comunícate con el 116, número de la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Si el fuego es incipiente y cuentas con el conocimiento necesario, emplea un extintor para controlarlo. Antes de abrir una puerta durante la evacuación, verifica que la manija no esté caliente, ya que podría indicar la presencia de fuego al otro lado.

Para evitar la inhalación de humo, cúbrete la nariz y la boca con un paño húmedo. Bajo ninguna circunstancia regreses al área afectada, salvo que los bomberos lo autoricen.

