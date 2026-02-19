HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Cómo saber si una movilidad escolar está autorizada para hacer el servicio?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanzó un canal público que permite a los padres verificar las movilidades autorizadas para el transporte escolar.

Los conductores deben estar registrados en el sistema de la ATU para circular como movilidad escolar.
Los conductores deben estar registrados en el sistema de la ATU para circular como movilidad escolar. | Foto: ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transporte (MTC), anunció que se ha creado un canal de acceso público para que los padres de familia puedan conocer las movilidades autorizadas por la entidad para su funcionamiento durante el año escolar.

Debido a los altos índices de inseguridad ciudadana, el registro de carros y conductores permitirá que los escolares viajen en transportes facultados para su funcionamiento en los colegios del país.

¿Cómo verificar que una movilidad está autorizada por ATU?

De acuerdo con la ATU, para corroborar que el vehículo de interés está verificado, se debe ingresar al link oficial habilitado por la entidad. El procedimiento es sencillo, ya que solo se necesita colocar la placa para obtener todos los datos, como el modelo del auto, la marca, el estado, el tiempo en circulación, la fecha de vigencia, la constancia de habilitación y el titular que cuenta con la autorización.

Con el número de placa del vehículo se puede conocer si está aturizado por la ATU. Foto: difusión

Con el número de placa del vehículo se puede conocer si está autorizado por la ATU. Foto: difusión

Para conocer los datos del conductor, se debe ingresar a otro enlace de la entidad: sistemas.atu.gob.pe/ConsultaCredencial/ y corroborar con el DNI, carnet de extranjería, PTP (Permiso Temporal de Permanencia) o el CSR (Calidad Migratoria Especial Residente).

El sistema permite conocer la información del operador y si se encuentra activo para funcionar como movilidad escolar. Además, se podrá conocer la credencial, la modalidad y hasta cuándo puede ejercer sus labores.

La ATU indicó que todos los carros deben cumplir con ciertos requisitos, como la obligatoriedad de tener cinturones de seguridad en todos los asientos, puertas con seguro para niños y el rotulado de 'Servicio de estudiantes' en el auto.

