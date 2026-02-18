HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 EN VIVO | CONGRESO escoge HOY al nuevo PRESIDENTE DEL PERÚ

Sociedad

Un entierro prehispánico fue hallado por accidente durante una instalación de gas en Perú: tendría hasta 2.000 años de antiguedad

El esqueleto encontrado incluye vasijas funerarias del estilo Blanco sobre Rojo, esenciales para comprender las creencias de las antiguas poblaciones de Lima.

Un hallazgo arqueológico de hasta 2.000 años de antigüedad fue encontrado cuando se realizaba una instalación de gas
Un hallazgo arqueológico de hasta 2.000 años de antigüedad fue encontrado cuando se realizaba una instalación de gas | Difusión | Composición LR

Un entierro prehispánico fue hallado por accidente durante la instalación de red de gas en Perú. Trabajadores que intervenían la calle Los Robles, San Isidro, a pocos metros de la Huaca Huallamarca, detectaron restos asociados al estilo cultural Blanco sobre Rojo, lo que activó de inmediato los protocolos de protección del patrimonio.

La empresa Cálidda informó que las labores se detuvieron conforme a las normas vigentes y en coordinación con el Ministerio de Cultura. El contexto corresponde a un hallazgo arqueológico del periodo Formativo final, con una antigüedad estimada entre 1.800 y 2.000 años, lo que refuerza la importancia de la arqueología preventiva en zonas urbanas de Lima.

TE RECOMENDAMOS

CENSURAN A JOSÉ JERÍ Y GUERRA FUJIMORISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Chaku cusqueño, el perro protector de los Andes, busca ser reconocido como nueva raza oficial del Perú: "Es de trabajo y muy valeroso"

lr.pe

Encontraron esqueleto en posición sedente

Durante la excavación se recuperó el esqueleto de un individuo en posición sedente, con las piernas flexionadas hacia el pecho. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de un adulto, el análisis osteológico permitió precisar su edad. “Este entierro corresponde a un subadulto, debe tener entre unos 15 a 20 años, lo podemos saber por las características de sus huesos”, explicó el arqueólogo de Cálidda, Jesús Bahamonde, en declaraciones a TVPeru Noticias.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Junto al cuerpo se hallaron vasijas funerarias del característico estilo Blanco sobre Rojo, utilizadas como ofrendas en rituales mortuorios. Según Bahamonde, estos objetos permiten reconstruir prácticas simbólicas de la época y comprender mejor las creencias de las poblaciones que habitaron el valle de Lima hace dos milenios.

El hallazgo arqueológico se dio cuando se realizaba una instalación de gas. Foto: Difusión

El hallazgo arqueológico se dio cuando se realizaba una instalación de gas. Foto: Difusión

PUEDES VER: Fórmulas infantiles bajo la lupa por su composición y falta de vigilancia estatal

lr.pe

El especialista destacó además que los restos aparecieron a escasos centímetros de la superficie e incluso planteó la posibilidad de que la zona haya formado parte de un antiguo cementerio prehispánico hoy cubierto por la ciudad moderna. El procedimiento aplicado incluyó la paralización total del área intervenida, la ampliación de la excavación para delimitar el contexto y la supervisión permanente del Ministerio de Cultura. “La excavación nos ha tomado cuatro días. Ya estamos en el último momento, en el cual vamos a comenzar a retirar la evidencia arqueológica. Luego esa va a ser trasladada a nuestros laboratorios”, detalló Bahamonde.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Los arqueólogos quedaron sorprendidos cuando abrieron la tapa de un sarcófago romano sellado de 1.700 años de antiguedad

Los arqueólogos quedaron sorprendidos cuando abrieron la tapa de un sarcófago romano sellado de 1.700 años de antiguedad

LEER MÁS
Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

LEER MÁS
Municipalidad de Lima reactiva excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga para conocer su historia

Municipalidad de Lima reactiva excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga para conocer su historia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Campeona nacional de buceo libre fallece tras ser atropellada en San Isidro: conductor se habría dado a la fuga

Campeona nacional de buceo libre fallece tras ser atropellada en San Isidro: conductor se habría dado a la fuga

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Regatas vs UVIV Ecuador EN VIVO por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley 2026: se juega el segundo set del partido

María del Carmen Alva y José María Balcázar se medirán voto a voto por la Presidencia del Perú

Rescatan a joven secuestrado dentro de un socavón en La Libertad: captores exigían S/ 300.000

Sociedad

Rescatan a joven secuestrado dentro de un socavón en La Libertad: captores exigían S/ 300.000

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases

Colegios privados en la mira: Indecopi supervisa que estén autorizados para el año escolar 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

María del Carmen Alva y José María Balcázar se medirán voto a voto por la Presidencia del Perú

Congreso: ¿Quién será el próximo presidente del Perú tras la censura de José Jerí?

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025