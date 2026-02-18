Un entierro prehispánico fue hallado por accidente durante una instalación de gas en Perú: tendría hasta 2.000 años de antiguedad

Un hallazgo arqueológico de hasta 2.000 años de antigüedad fue encontrado cuando se realizaba una instalación de gas | Difusión | Composición LR

Un hallazgo arqueológico de hasta 2.000 años de antigüedad fue encontrado cuando se realizaba una instalación de gas | Difusión | Composición LR

Un entierro prehispánico fue hallado por accidente durante la instalación de red de gas en Perú. Trabajadores que intervenían la calle Los Robles, San Isidro, a pocos metros de la Huaca Huallamarca, detectaron restos asociados al estilo cultural Blanco sobre Rojo, lo que activó de inmediato los protocolos de protección del patrimonio.

La empresa Cálidda informó que las labores se detuvieron conforme a las normas vigentes y en coordinación con el Ministerio de Cultura. El contexto corresponde a un hallazgo arqueológico del periodo Formativo final, con una antigüedad estimada entre 1.800 y 2.000 años, lo que refuerza la importancia de la arqueología preventiva en zonas urbanas de Lima.

TE RECOMENDAMOS CENSURAN A JOSÉ JERÍ Y GUERRA FUJIMORISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Encontraron esqueleto en posición sedente

Durante la excavación se recuperó el esqueleto de un individuo en posición sedente, con las piernas flexionadas hacia el pecho. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de un adulto, el análisis osteológico permitió precisar su edad. “Este entierro corresponde a un subadulto, debe tener entre unos 15 a 20 años, lo podemos saber por las características de sus huesos”, explicó el arqueólogo de Cálidda, Jesús Bahamonde, en declaraciones a TVPeru Noticias.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Junto al cuerpo se hallaron vasijas funerarias del característico estilo Blanco sobre Rojo, utilizadas como ofrendas en rituales mortuorios. Según Bahamonde, estos objetos permiten reconstruir prácticas simbólicas de la época y comprender mejor las creencias de las poblaciones que habitaron el valle de Lima hace dos milenios.

El hallazgo arqueológico se dio cuando se realizaba una instalación de gas. Foto: Difusión

PUEDES VER: Fórmulas infantiles bajo la lupa por su composición y falta de vigilancia estatal

El especialista destacó además que los restos aparecieron a escasos centímetros de la superficie e incluso planteó la posibilidad de que la zona haya formado parte de un antiguo cementerio prehispánico hoy cubierto por la ciudad moderna. El procedimiento aplicado incluyó la paralización total del área intervenida, la ampliación de la excavación para delimitar el contexto y la supervisión permanente del Ministerio de Cultura. “La excavación nos ha tomado cuatro días. Ya estamos en el último momento, en el cual vamos a comenzar a retirar la evidencia arqueológica. Luego esa va a ser trasladada a nuestros laboratorios”, detalló Bahamonde.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.