Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Política

Suspensión temporal de los peajes de Línea Amarilla no procede: PJ declaró infundado el pedido fiscal

Tercera Sala Penal de Apelaciones rechazó la solicitud, por lo que la Municipalidad de Lima no asumirá la administración judicial de las casetas. Lima Expresa seguirá cobrando S/6.60 en Evitamiento y en el túnel que pasa por debajo del río Rímac.

PJ rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez.
PJ rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez.

Esta vez no prosperó. La Tercera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial rechazó el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Lima Expresa, antes llamada Línea Amarilla.

De esta manera, la Municipalidad de Lima no asumirá la administración de las respectivas casetas ubicadas en la Vía de Evitamiento y en el túnel que pasa por debajo del río Rímac, tal como era el pedido del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.

De acuerdo con la resolución n°6, con fecha 24 de octubre del 2025, existe una contradicción en la solicitud, debido a que, por un lado, suspender la operación paralizaría la empresa; mientras que, por otro, nombrar un administrador judicial garantizaría la gestión y continuidad de los recursos para evitar riesgos delictivos.

Los vocales Arturo Mosqueira, Yeny Magallanes y Víctor Enríguez señalaron que, conforme al artículo 313 del Código Procesal Penal, las medidas cautelares, como la presentada por el fiscal José Domingo Pérez con el respaldo del exalcalde Rafael López Aliaga, deben cumplir determinados requisitos y ser analizadas de manera individual.

Debido a ello, la empresa Lima Expresa seguirá cobrando su peaje de S/6.60 en las casetas de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé, así como de los ubicados en Estadio, Ejército y Huánuco, que están en la ruta del túnel que va por debajo del río Rímac.

Este fallo se efectuó luego de que la Fiscalía apelara la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien declaró infundado el pedido de suspensión temporal del cobro de peajes de Línea Amarilla, el pasado 9 de julio del 2025.

Esto, en el marco de las investigaciones que se realizan en contra de la exalcaldesa Susana Villarán y la constructora brasileña OAS por presuntos actos de corrupción que llevaron a ampliar de 30 a 40 años el tiempo de la concesión del proyecto.

Esta sentencia también se conoce un día después de que el Poder Judicial ordenara a la empresa Rutas de Lima suspender de inmediato el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. 

