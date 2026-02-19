‘La Hermandad del Norte´, la red que vendía información de empresarios para extorsionarlos

La Policía dio detalles sobre la captura de dos miembros de La Hermandad del Norte.

Cayeron dos integrantes del grupo delincuencial organizado ‘La Hermandad del Norte’, acusados de filtrar información confidencial de empresarios para que criminales los sometieran a extorsiones, principalmente, en las zonas industriales de Lima.

La República conoció detalles de la investigación que adelantan los agentes de la Dirección de Investigación Criminal.

Las pruebas recopiladas en dos meses ponen en evidencia que, supuestamente, esta red dirigía actividades criminales contra la población civil y diversas empresas. “Sus principales delitos incluían extorsión, hurto por medios informáticos, falsedad personal y acceso abusivo a sistemas de información”, indicó un oficial de la División de Investigación de Extorsiones.

Pitter René Castillo González, tiene 38 años, es venezolano y es un extrabajador de una empresa peruana que fue sometida a una extorsión agravada. Él fue detenido junto a su compatriota Dairlin Pierina Barrios Pantoja, de 35 años.

El 17 de diciembre representantes de la empresa Backus denunciaron que eran extorsionados por la banda criminal ‘La Hermandad del Norte’ desde el número 916-608-711 (incriminado) del cual le exigían la suma de S/90.000 bajo amenazas de atentar contra la empresa y sus trabajadores.

Los investigadores no tardaron en tomar conocimiento que el líder de esa banda criminal sería un sujeto de nombre ‘Pitter’.

Así, personal de la Dininext, con apoyo de la División de Búsqueda de la Digimin, logró identificar y capturar en flagrancia a los integrantes de ese grupo. Estos fueron intervenidos en la urbanización Los Rosales, San Martín de Porres, cuando se desplazaban en el auto D8O-421.

Al parecer, sus integrantes accedían a bases de datos de compañías para comercializar la información a otras estructuras especializadas en extorsión. Estas acusaciones se sostienen con abundante material probatorio que incluye cuatro celulares de alta gama, cinco cartuchos de dinamita, diez municiones, manuscritos, imágenes fotográficas, tarjetas de entidades financieras y otras especies relevantes.

CIFRAN SON ALARMANTES

Ahora bien, la extorsión y otros delitos como el sicariato son fenómenos delincuenciales que siguen afectando fuertemente a los peruanos. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, entre enero del 2021 y diciembre del año pasado, 1,966.566 delitos fueron denunciaron en las fiscalías provinciales penales especializadas y mixtas de Lima Metropolitana y Callao, lo que representa el 33,5% del total nacional.

Entre agosto del 2024 a diciembre del 2025 se cometieron 125 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público con victimas fallecidas y lesionados. Hubo 169 víctimas. De ellos, 93 fallecieron y 76 sufrieron diversas lesiones.

Así, la mañana de ayer, personal de la Dirincri detuvo a cinco integrantes de la banda ‘Las Hienas del Mal’, en la Av. Tantamayo Mza. I, lote 18, cooperativa Vipol, San Martín de Porres. Se trata de los venezolanos Ender Osmal López García (22), Alexis Guillermo Sánchez Estrada (30), Luis Enrique Ávila Mata (23), Jannio Veruska Segovia Laguna (21). Una mujer de la misma nacionalidad, oidentificada como Valeska Alexandra Segovia Aguilerra, falleció.

El general Víctor Revoredo confirmó que se les incautó una pistola Sig Sauer, una pistola Baikal, un revólver, 42 municiones n9mm, 10 municiones calibre 38, dos tarjetas BCP, 9 equipos celulares, droga, dos motocicletas, 8 emulsiones explosivos.

DIAGNÓSTICO DE LA FISCALÍA

De acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en el Perú, las modalidades delictivas han experimentado una evolución signi­ficativa en los últimos años, y se han adaptado a nuevos contextos sociales y económicos.

En consecuencia, señalan, ciertos delitos -como la extorsión y el homicidio- se han vinculado a actividades de grupos delincuenciales, han emergido con mayor intensidad, y se han confi­gurado como problemas públicos que impactan gravemente en la seguridad ciudadana y que afectan de manera diferenciada a diversos sectores económicos, como la construcción, el comercio, el transporte, entre otros.

Factores estructurales, entre los cuales se incluyen la alta densidad poblacional y la congestión urbana, contribuirían a que estos actos delictivos se vuelvan cada vez más frecuentes en Lima Metropolitana y Callao.