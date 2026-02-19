Durante intervención a Pitter Castillo, se le halló una carta extorsiva dirigida contra la empresa para la que trabajaba. | Captura América

Durante intervención a Pitter Castillo, se le halló una carta extorsiva dirigida contra la empresa para la que trabajaba. | Captura América

Un hombre acusado de extorsionar a la empresa donde trabajaba fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando se desplazaba en su vehículo en el distrito de San Martín de Porres. Según las primeras investigaciones, el detenido, Pitter Rene Castillo Gonzáles, de 38 años y nacionalidad extranjera, utilizaba información detallada sobre los locales y la familia del propietario de la compañía para exigir el pago de S/ 90.000.

En su poder se hallaron un mensaje extorsivo dirigido contra la empresa de producción y distribución de gaseosas y cervezas donde recientemente había laborado, así como explosivos y dispositivos móviles que habría venido utilizando para cometer los hechos delictivos. El sujeto actuaba bajo el nombre de una banda criminal autodenominada 'La hermandad del Norte', por lo que los agentes continúan con las diligencias para dar con el paradero de otros presuntos responsables.

TE RECOMENDAMOS CENSURAN A JOSÉ JERÍ Y GUERRA FUJIMORISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Material incautado

El aviso que se le encontró incluía una bala y amenazas directas contra el dueño del negocio, a quien advertía sobre un posible atentado contra la vida de sus trabajadores si no cumplía con facilitar el monto solicitado. Además, se hallaron cinco cartuchos de dinamita y diez municiones que presuntamente serían utilizados para amedrentar a sus víctimas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Los agentes también decomisaron cuatro teléfonos celulares que, según las primeras indagaciones, contienen información relevante sobre las comunicaciones extorsivas y evidencian un reglaje contra el jefe de la empresa, pues las fotografías muestran un registro detallado de las rutas y vehículos que utilizaba la víctima. Todos estos insumos fueron lacrados por peritos de criminalística para los análisis correspondientes y Castillo Gonzáles fue puesto en custodia policial mientras se determina su situación legal.

Carta con mensaje extorsivo a empresa incautada durante intervención policial incluía una bala. Foto: Captura América

Tras los pasos de otros sospechosos

Dada la magnitud de los objetos encontrados, la Policía cree que el intervenido no habría actuado solo en la planificación de las amenazas. Por ende, se encuentran analizando la red de contactos detectada en los teléfonos incautados y anunciaron que desplegarán acciones de un equipo especial para vigilar las zonas donde operaría el resto de esta organización criminal. Mientras tanto, se ha reforzado la seguridad en los locales de distribución de la compañía extorsionada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.