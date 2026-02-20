Expedientes municipales revelan que el centro comercial Real Plaza no tenía riesgos de colapso, pese a que nunca se inspeccionó el techo del patio de comidas. | Composición LR | Difusión

Expedientes municipales revelan que el centro comercial Real Plaza no tenía riesgos de colapso, pese a que nunca se inspeccionó el techo del patio de comidas. | Composición LR | Difusión

La noche del 21 de febrero de 2025 se convirtió en uno de los sucesos más devastadores en la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad. Según el informe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza, operado por el Grupo Intercorp, dejó un saldo de seis personas fallecidas: el policía John Percy Chávez Valeriano, su esposa Daniela de la Cruz Ramos y su hija, de tan solo dos años. También perdieron la vida Harumi Carbajal Velásquez, Yekill Iparraguirre Palomino y José Santa María Jara Arroyo. Además, unas 84 personas resultaron lesionadas debido a la magnitud del incidente, que continúa siendo una cicatriz imborrable para la comunidad.

La indagación, a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, se enfocó en 32 individuos relacionados con las empresas implicadas en el proceso de construcción y supervisión del proyecto. Estas personas enfrentan cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y falsedad documental. Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas, la disposición fiscal N.º 29 excluye de la investigación al principal accionista del Grupo Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor, y al director ejecutivo Fernando Zavala Lombardi. Además, fueron retirados del proceso el arquitecto Ernestor Villanueva Valeriano, la arquitecta de subgerencia Pamela Zuñiga y el representante Rodrigo Sarria Arbocco.

Asimismo, se archivará el caso contra el gerente general de Real Plaza, Misael Shimizu Mitsumasu, por el presunto delito de homicidio culposo y lesiones culposas. Igualmente, no se ampliará la indagación contra él ni otros involucrados por la posible comisión del delito de falsedad documental (alterar o distorsionar la verdad de forma intencional) en perjuicio de Mercedes Estela y Rosaldi Estela, quienes resultaron gravemente heridas a causa del incidente.

El colapso del techo dejó 6 fallecidos y 84 heridos, según Indeci. Foto: Difusión

Irregularidades encontradas en la estructura del Real Plaza Trujillo

De acuerdo con la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, en 2014 la empresa Real Plaza S.R.L. decidió expandir el centro comercial de Trujillo en el área de cines y el patio de comidas, por lo que contrató a la firma Schmidt & Chávez-Tafur Ingenieros S.R.L. para seleccionar al contratista, supervisar el proceso y garantizar la calidad y la conformidad técnica del proyecto de construcción.

Perforaciones irregulares en la plancha de base metálica de apoyo

En este contexto, los informes técnicos situacionales N.º 030-2025 y 024-2025-MP-GG-OPERIT-ACE, emitidos por el equipo de peritos del Ministerio Público, señalaron que la estructura del techo del patio de comidas no cumplió con las especificaciones técnicas originales, lo que contribuyó al desastre.

Entre los principales problemas encontrados, se destacó que "el peso de la estructura (cargas muertas y permanentes) del techo del diseño original era de aproximadamente 111 toneladas, y debido a los cambios realizados durante la construcción, este peso se habría incrementado". Por este motivo, el informe enfatiza la necesidad de realizar un nuevo cálculo estructural que confirmara que el sistema fuera capaz de soportar esas cargas adicionales. Además, el uso de materiales de menor calidad, los fallos en los anclajes y la deficiente supervisión en el control de calidad durante la construcción empeoraron la situación.

Discontinuidad estructural en las vigas de acero.

Adicionalmente, el análisis técnico del colapso reveló que las vigas de acero no cumplían con los estándares de resistencia establecidos por las normativas internacionales, como la ASTM A 307. "Se ha comprobado que las varillas de anclaje de las 16 vigas pórtico son de un acero distinto al especificado en los planos de diseño original; las varillas utilizadas tienen menor resistencia mecánica y ductilidad en un punto crítico", sostiene el informe. Asimismo, se descubrió que algunas vigas fueron ancladas incorrectamente, lo que comprometió la estabilidad de la estructura.

El informe también aborda la responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Trujillo en la aprobación de la construcción y su falta de supervisión técnica durante el proceso. Se concluye que la municipalidad no realizó la "verificación técnica de la obra" correspondiente, lo que agravó la falta de control.

El techo del Real Plaza no había sido inspeccionado, según informe del Ministerio Público.

Como respaldo, en los expedientes municipales N.º 2771-2019, 8398-2024 y 46836-2024 se observó que, durante las inspecciones periódicas realizadas por el equipo de inspectores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se concluyó que el centro comercial Real Plaza cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para la construcción, expidiéndose los certificados ITSE, es decir, "no existía riesgo de colapso"; aunque nunca se inspeccionó el techo del patio de comidas. Por este motivo, la Fiscalía propuso imputar a varios involucrados por los cargos de homicidio y lesiones culposas.

Complejidad en las investigaciones

Según Eduardo Muñoz, abogado de Harumi Carbajal, trabajadora de Ripley que falleció en el incidente de Real Plaza, la investigación está en la fase preliminar, en la que el fiscal inicia de oficio la indagación. "Debido a la pluralidad de afectados e investigados, estamos ante un caso complejo. Por ello, se utilizó el plazo máximo para la investigación preliminar, que es de 8 meses desde que ocurrió la tragedia", explicó Muñoz.

Una vez transcurrido este plazo, el fiscal a cargo debe emitir una decisión sobre si el caso procederá a la formalización (archivarlo) o si, por el contrario, continuará con el proceso penal. "El fiscal ha emitido dos disposiciones. En una ha señalado que no procede formalizar contra un grupo de implicados, mientras que en la otra ha decidido formalizar con ese grupo por ciertos delitos. Es una forma de estructurar el proceso", explicó el abogado.

Postura de Real Plaza a un año de lo sucedido

En un comunicado, la empresa Real Plaza aseguró que su principal prioridad ha sido ofrecer asistencia a cada persona y familia afectada, proporcionando apoyo médico y complementario sin limitaciones. Además, afirmaron que se encargaron de todos los gastos necesarios y que "han mantenido un seguimiento continuo de cada caso, tanto durante como después del incidente".

Pronunciamiento del Real Plaza a un año de la tragedia. Foto: Difusión

"Establecimos un fondo de salud que incluye también los procesos de recuperación de todos los perjudicados", señalaron en su declaración. De igual manera, el centro comercial aseguró que ha llegado a acuerdos de compensación con la mayoría de los afectados y que continúa manteniendo conversaciones con los involucrados, respetando sus tiempos y decisiones. Por ello, ofrecieron disculpas por lo ocurrido. No obstante, los testimonios obtenidos por La República muestran una realidad diferente a un año de lo sucedido.

Testimonios

La tragedia dejó una marca imborrable en muchas familias. Niños, adultos y ancianos aún conservan en sus recuerdos los gritos y la angustia que sintieron cuando el techo colapsó repentinamente sobre decenas de personas en el patio de comidas. Aunque inicialmente, Real Plaza se comprometió a colaborar con los afectados, muchos consideran que esa asistencia se ha desvanecido con el tiempo y, en algunos casos, han sido ellos mismos quienes han tenido que cubrir sus gastos médicos debido a la falta de respuesta de los responsables.

Según el relato de uno de los afectados, quien semanas antes de la tragedia había perdido a su madre, ese día acudió al centro comercial con su pareja, su hijo y su padre. Por azares del destino, su hijo menor no quiso entrar al patio de comidas, pues hizo una "pataleta" para ir al Happy Land, ubicado en otro sector del centro comercial, acompañado de su madre. El joven relató que se acercó a pedir comida en uno de los locales de fast food cuando de repente escuchó los gritos de las personas. "Era un ruido similar al de un taladro y pensamos que estaban realizando reparaciones, pero luego comenzaron los gritos. Nuestra primera reacción fue levantarnos. Yo empujé a mi papá con toda la fuerza que pude mientras el techo caía", relató el afectado para La República, quien logró salvar a su progenitor en medio del caos que se desató en segundos.

Cuando intentó recoger su celular, en un abrir y cerrar de ojos, el techo ya se encontraba sobre él. "La caída fue tan súbita, todo el techo se desplomó sobre mí. Quedé atrapado en medio y perdí el conocimiento", relató, tras haber estado inconsciente durante una hora debido al golpe. Al recobrar la conciencia, vio un coche de bebé completamente destrozado junto a él y a una mujer que estaba perdiendo mucha sangre. "Me rogaba que no la dejara, me pedía auxilio, pero no podía mover la estructura", comentó.

Pese a la desesperación, el joven notó un charco de agua y una luz que provenían de un agujero distante. Comenzó a arrastrarse hacia esa dirección en busca de ayuda, mientras escuchaba ruidos fuera, lo que le dio esperanzas de poder salir. "O me quedo aquí esperando a los bomberos o salgo por mis propios medios (...) todos los fierros estaban clavados, era como un laberinto. Traté de moverme como un gusano hasta llegar al final del túnel. Pero cuando llegué, mi cabeza no cabía por el hueco", relató, describiendo el dolor con cada movimiento.

Mientras tanto, el padre del joven atrapado recorría el exterior buscando a su hijo. Debido al tiempo transcurrido y la magnitud del desastre, ya lo había dado por muerto. "Mi papá estuvo desesperado buscando por el patio de comidas. Gritaba mi nombre, y al no encontrarme, llamó a mis hermanos llorando para informarles que había muerto", comentó. En medio de esa desesperación, tropezó y reconoció las piernas de su hijo, quien estaba tratando de salir. Entonces, corrió rápidamente hacia él y, con la ayuda de más personas, logró sacar a su hijo con vida, mientras su hijo menor y su pareja seguían conmocionados por lo ocurrido.

El futuro incierto y soluciones a medias

A pesar de la ayuda inicial, algunos afectados aseguran que los representantes del centro comercial los han abandonado. De acuerdo con las víctimas, se les prometió desde seguros de por vida hasta atención médica de calidad en clínicas especializadas. Sin embargo, consideran que con el tiempo estas promesas no se cumplieron.

Uno de los afectados en la tragedia relató que sufrió una costilla fracturada. Sin embargo, aseguró que "ha tenido que seguir las recomendaciones de la clínica, y según ellos, no es necesario operar, y que con el tiempo mejorará". Según su testimonio, antes del incidente, era una persona completamente saludable, que practicaba deportes como el baloncesto, el vóley y el fútbol. También formaba parte de un grupo de baile, pero tras lo ocurrido, sufrió una lesión en el cerebelo, en la vista y en la audición. "Todo eso es por el techo. Antes no tenía nada", cuestionó. Incluso, afirmó que los médicos le dijeron que algunas de sus lesiones eran resultado de una cirugía que se le realizó cuando era niño, lo que le generó indignación y resignación por seguir esperando ayuda de los responsables del centro comercial.

"No puedo quedarme de brazos cruzados esperando que ellos vengan a salvarme. Todo es un juego, en realidad. Por eso lo dejé todo, ya estoy resignado", lamentó uno de los afectados, quien comentó que la última vez que visitó la clínica, tuvo que cubrir los gastos con su propio dinero. "Tuve que romper mi alcancía porque ya no tenía más dinero. Pasé unas seis horas esperando en emergencias sin recibir respuesta", indicó.

Aunque los familiares y afectados recibieron una compensación "acorde a sus necesidades", algunos sostienen que esto no cubrió por completo todos los gastos, ya que las secuelas del suceso perduran hasta el presente y ahora prefieren asumir ellos mismos los gastos, tanto físicos como psicológicos.

Posibles sanciones

Luego de la tragedia, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) inspeccionó a la empresa encargada de la administración del centro comercial, las empleadoras del patio de comidas y las contratistas vinculadas al mantenimiento y los servicios. Estas acciones incluyeron la verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el cumplimiento de la normativa sociolaboral vigente. Sin embargo, la entidad precisó que existe una investigación en curso por parte del Ministerio Público, lo que limita la posibilidad de establecer responsabilidades definitivas.

En cuanto a las sanciones, las acciones se enmarcan principalmente dentro de la Ley N.º 28806 (Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento) y la Ley N.º 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento). Las infracciones podrían clasificarse como graves o muy graves si se demuestra el incumplimiento de las medidas preventivas o deficiencias en la gestión de riesgos. Las multas se determinarán conforme a la tabla vigente y al procedimiento sancionador. Sin embargo, cualquier responsabilidad penal recae en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Después de los hechos, Sunafil confirmó haber recibido denuncias de los trabajadores y que también emitió órdenes de inspección de oficio. Estas acciones incluyeron cuestiones de seguridad y salud laboral, la continuidad del vínculo laboral, la suspensión perfecta de labores y el pago de remuneraciones. Todas fueron tramitadas según el marco legal vigente y de manera independiente de la investigación penal.

