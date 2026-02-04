Indecopi multa con casi S/8 millones a Real Plaza Trujillo por caída de techo que dejó 6 muertos
Indecopi impuso una sanción de 1447.5 UIT al centro comercial tras el accidente que dejó al menos 80 heridos. Según la entidad, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar el desastre en febrero del año pasado en Real Plaza Trujillo.
Un año después, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de 1447.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT = S/7.961.250) al centro comercial Real Plaza Trujillo tras el accidente que dejó al menos 80 heridos y 6 muertos en la caída del techo en febrero del año pasado.
Noticia en desarrollo...