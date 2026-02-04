Indecopi multa con casi S/8 millones a Real Plaza Trujillo por caída de techo que dejó 6 muertos

Un año después, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de 1447.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT = S/7.961.250) al centro comercial Real Plaza Trujillo tras el accidente que dejó al menos 80 heridos y 6 muertos en la caída del techo en febrero del año pasado.

Noticia en desarrollo...