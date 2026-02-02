Postulante de la UNALM que vive en Chiclayo viajó 12 horas para no perder su examen de admision: "Llegué a las 4 a.m."
El joven salió de su casa en Chiclayo a las 4:30 de la tarde y llegó a la puerta de la Universidad Nacional Agraria La Molina a las 4 de la madrugada para rendir su examen de admisión.
El último domingo 1 de febrero, la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) realizó el examen de admisión 2026-I, en el que ofreció 757 vacantes para sus 12 carreras profesionales. Miles de jóvenes llegaron hasta sus instalaciones, sin embargo, uno de los postulantes dejó sorprendido a una tiktoker por el esfuerzo que hizo para llegar a rendir su prueba desde Chiclayo.
Mediante la cuenta del @grupo_preuni, la creadora de contenidos preguntaba a los aspirantes a qué hora habían salido de sus casas para llegar antes de que abrieran las puertas de la casa universitaria. La mayoría de estudiantes que viven en Lima señalaron que se habían levantado a las 3 de la mañana para no tener dificultades y estar primeros en la fila.
Estudiante salió de su casa en Chiclayo un día antes del examen de admisión de la UNALM
Al acercarse al joven, la tiktoker le preguntó de dónde venía y el postulante respondió que desde Chiclayo. Ante ello, la entrevistadora le comentó: “Dime que has venido hace días”. Sin embargo, el joven precisó que llegó a la Universidad Nacional Agraria La Molina a las 4 de la madrugada, luego de salir de su casa, en el norte del Perú, a las 4:30 de la tarde del día anterior.
La confesión del joven sorprendió a la influencer, quien le preguntó si se sentía cansado tras el viaje y luego de no dormir cerca de 12 horas. “¿No te sientes cansado? Estás con todo el entusiasmo, la energía está al 100%”, comentó.
Usuarios en TikTok felicitaron al joven por el esfuerzo para poder estudiar la carrera que le gusta. “Qué bueno que aún haya chicos responsables. Qué orgullo para sus padres. Eso se aprende en casa y se refuerza en el colegio”, “Excelente, éxitos a estos jóvenes”.
¿A qué hora se realizó el examen de admisión de la UNALM?
Mediante sus canales oficiales, la Universidad Agraria indicó que el examen dará inicio a las 9 de la mañana. El ingreso al campus se realizó desde las 6 am. a 7:30 am. (sin excepción).
Carreras profesionales en la UNALM
La Universidad Nacional Agraria La Molina ofrece 12 carreras presenciales:
- Agronomía
- Biología
- Economía
- Zootecnia
- Pesquería
- Estadística Informática
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Forestal
- Industrias Alimentarias
- Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos
- Ingeniería en Gestión Empresarial