El último miércoles 18 de febrero se registró un incidente en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. Un hombre identificado como Giancarlo Hidalgo, de 49 años, agredió físicamente a una fiscalizadora de la municipalidad durante un operativo de supervisión.

Un video grabado por otra trabajadora mostró el momento en que el sujeto golpeó en el rostro a Marile Pinto, de 42 años, quien realizaba labores de control en la zona. Tras la agresión, el hombre afirmó que previamente había sido insultado por personal de la municipalidad; sin embargo, mantuvo una actitud hostil.

Municipalidad de Chorrillos presentó denuncia contra el agresor

El caso fue atendido por la comuna, a través del subgerente de Seguridad Ciudadana, Tito Gutiérrez Pérez, quien informó que se brindó atención médica inmediata a la trabajadora y que se interpuso una denuncia contra el responsable.

“La comisaría de Chorrillos ya le ha entregado el certificado para que pueda pasar el examen médico legal; hoy estaría realizándolo y esperamos los resultados”, señaló el funcionario.

Los fiscalizadores realizaban labores habituales de control para erradicar el consumo de alcohol, la venta ambulatoria y reforzar la limpieza en la playa. La municipalidad intensificó estos operativos e incluso dispuso el cierre temporal del balneario el 15 de febrero.

Agresor fue detenido y luego liberado

Gutiérrez precisó que el sujeto fue intervenido y denunciado por el presunto delito contra la vida y la salud. No obstante, indicó que posteriormente fue puesto en libertad al no registrar antecedentes policiales.

El funcionario remarcó que la municipalidad evaluará los resultados del examen médico legal para determinar las acciones correspondientes. Asimismo, reiteró el respaldo al personal de fiscalización y pidió a las autoridades continuar con las investigaciones del caso.

