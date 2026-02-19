HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Balcázar, sus investigaciones y López Chau en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Hombre agrede a fiscalizadora en Playa Agua Dulce durante operativo municipal en Chorrillos: sujeto fue liberado

La Municipalidad de Chorrillos presentó una denuncia contra Giancarlo Hidalgo, señalado como agresor; sin embargo, fue puesto en libertad al no registrar antecedentes policiales.

Municipalidad de Chorrillos presenta denuncia contra agresor de fiscalizadora
Municipalidad de Chorrillos presenta denuncia contra agresor de fiscalizadora | Difusión

El último miércoles 18 de febrero se registró un incidente en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. Un hombre identificado como Giancarlo Hidalgo, de 49 años, agredió físicamente a una fiscalizadora de la municipalidad durante un operativo de supervisión.

Un video grabado por otra trabajadora mostró el momento en que el sujeto golpeó en el rostro a Marile Pinto, de 42 años, quien realizaba labores de control en la zona. Tras la agresión, el hombre afirmó que previamente había sido insultado por personal de la municipalidad; sin embargo, mantuvo una actitud hostil.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Municipalidad de Chorrillos presentó denuncia contra el agresor

El caso fue atendido por la comuna, a través del subgerente de Seguridad Ciudadana, Tito Gutiérrez Pérez, quien informó que se brindó atención médica inmediata a la trabajadora y que se interpuso una denuncia contra el responsable.

“La comisaría de Chorrillos ya le ha entregado el certificado para que pueda pasar el examen médico legal; hoy estaría realizándolo y esperamos los resultados”, señaló el funcionario.

Los fiscalizadores realizaban labores habituales de control para erradicar el consumo de alcohol, la venta ambulatoria y reforzar la limpieza en la playa. La municipalidad intensificó estos operativos e incluso dispuso el cierre temporal del balneario el 15 de febrero.

Agresor fue detenido y luego liberado

Gutiérrez precisó que el sujeto fue intervenido y denunciado por el presunto delito contra la vida y la salud. No obstante, indicó que posteriormente fue puesto en libertad al no registrar antecedentes policiales.

El funcionario remarcó que la municipalidad evaluará los resultados del examen médico legal para determinar las acciones correspondientes. Asimismo, reiteró el respaldo al personal de fiscalización y pidió a las autoridades continuar con las investigaciones del caso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Playa Agua Dulce amanece limpia y con aves, pero Chorrillos evaluará su nuevo cierre si persiste la basura

Playa Agua Dulce amanece limpia y con aves, pero Chorrillos evaluará su nuevo cierre si persiste la basura

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte sobre nuevo cierre de Agua Dulce si persiste masiva acumulación de basura

Alcalde de Chorrillos advierte sobre nuevo cierre de Agua Dulce si persiste masiva acumulación de basura

LEER MÁS
Defensoría rechaza cierre temporal de playa Agua Dulce: “Son bienes de dominio público”

Defensoría rechaza cierre temporal de playa Agua Dulce: “Son bienes de dominio público”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

LEER MÁS
Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: una delegación peruana que pudo estar mejor

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases

Lluvias torrenciales por desborde de quebradas inundan Terminal Terrestre y urbanizaciones en Arequipa

Sociedad

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases

Lluvias torrenciales por desborde de quebradas inundan Terminal Terrestre y urbanizaciones en Arequipa

Parque de las Leyendas celebra el Día del Oso: revisa el cronograma de actividades para este 21 de febrero en San Miguel y Huachipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"Recuerdo un USB. Creo que ha sido a Villanueva": el día que Balcázar confesó haber recomendado a su nuera

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Entre acuerdos y traiciones: la elección de Balcázar que se dio en medio de peleas RP, FP y movidas de APP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025