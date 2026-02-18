HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 EN VIVO | CONGRESO escoge HOY al nuevo PRESIDENTE DEL PERÚ

Sociedad

Rescatan a joven secuestrado dentro de un socavón en La Libertad: captores exigían S/ 300.000

La víctima había sido interceptada cuando salía de una discoteca. Una mujer que lo acompañaba fue detenida por la policía tras no denunciar el secuestro.

Un joven fue rescatado por la policía en Huamachuco y sus secuestradores exigían S/300.000 por liberarlo.
Un joven fue rescatado por la policía en Huamachuco y sus secuestradores exigían S/300.000 por liberarlo. | Andina

La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a un joven de 23 años que había sido secuestrado en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, y evitó el pago de S/ 300.000 que exigían los delincuentes para su liberación.

La víctima, identificada como Johan Edinson Jara Rondón, fue interceptada la madrugada del 15 de febrero luego de salir de una discoteca en Huamachuco. Según la información policial, sujetos armados lo obligaron a subir a una camioneta cuando se encontraba acompañado de una mujer. De acuerdo con la investigación, los secuestradores utilizaron el teléfono celular del joven para enviar a sus familiares videos en los que aparecía vendado y con signos de agresión, como parte de la presión para exigir el rescate.

TE RECOMENDAMOS

CENSURAN A JOSÉ JERÍ Y GUERRA FUJIMORISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

lr.pe

Víctima fue localizada en un socavón

Tras la denuncia de los familiares, la Policía conformó un equipo especial integrado por seis agentes y un negociador, quienes asumieron las comunicaciones con los captores y realizaron labores de inteligencia para ubicar el lugar de cautiverio. El joven fue localizado en un socavón del sector de Calemar, en la provincia de Bolívar. Al advertir la presencia policial, los delincuentes huyeron hacia el interior de la mina y abandonaron a la víctima, quien fue rescatada por los efectivos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
PNP realizó labores de inteligencia para ubicar lugar de cautiverio. Foto: Andina

PNP realizó labores de inteligencia para ubicar lugar de cautiverio. Foto: Andina

El jefe de la Tercera Macro Región Policial, general PNP Franco Moreno Panta, informó que la mujer que acompañaba al joven fue detenida en Vijus por no denunciar el hecho pese a tener conocimiento de lo ocurrido. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Policía admitió que cobró S/100 de coima a chofer y será expulsado de la PNP

Policía admitió que cobró S/100 de coima a chofer y será expulsado de la PNP

LEER MÁS
Colegios tendrán resguardo policial: PNP y Minedu coordinan acciones para inicio del año escolar 2026

Colegios tendrán resguardo policial: PNP y Minedu coordinan acciones para inicio del año escolar 2026

LEER MÁS
Comando Unificado Puma incauta tres avionetas del narcotráfico y destruye un aeródromo clandestino en Loreto

Comando Unificado Puma incauta tres avionetas del narcotráfico y destruye un aeródromo clandestino en Loreto

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

LEER MÁS
Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Regatas vs UVIV Ecuador EN VIVO HOY: ¿a qué hora y en qué canal juegan por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley 2026?

Javier Rabanal se rinde a Sporting Cristal previo al decisivo partido contra Universitario: "Candidato a pelear el campeonato"

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Sociedad

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multarán hasta con medio millón de soles a los partidos que no presenten información financiera de aportes y gastos

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025