Rescatan a joven secuestrado dentro de un socavón en La Libertad: captores exigían S/ 300.000

Un joven fue rescatado por la policía en Huamachuco y sus secuestradores exigían S/300.000 por liberarlo. | Andina

La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a un joven de 23 años que había sido secuestrado en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, y evitó el pago de S/ 300.000 que exigían los delincuentes para su liberación.

La víctima, identificada como Johan Edinson Jara Rondón, fue interceptada la madrugada del 15 de febrero luego de salir de una discoteca en Huamachuco. Según la información policial, sujetos armados lo obligaron a subir a una camioneta cuando se encontraba acompañado de una mujer. De acuerdo con la investigación, los secuestradores utilizaron el teléfono celular del joven para enviar a sus familiares videos en los que aparecía vendado y con signos de agresión, como parte de la presión para exigir el rescate.

Víctima fue localizada en un socavón

Tras la denuncia de los familiares, la Policía conformó un equipo especial integrado por seis agentes y un negociador, quienes asumieron las comunicaciones con los captores y realizaron labores de inteligencia para ubicar el lugar de cautiverio. El joven fue localizado en un socavón del sector de Calemar, en la provincia de Bolívar. Al advertir la presencia policial, los delincuentes huyeron hacia el interior de la mina y abandonaron a la víctima, quien fue rescatada por los efectivos.

PNP realizó labores de inteligencia para ubicar lugar de cautiverio. Foto: Andina

El jefe de la Tercera Macro Región Policial, general PNP Franco Moreno Panta, informó que la mujer que acompañaba al joven fue detenida en Vijus por no denunciar el hecho pese a tener conocimiento de lo ocurrido. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables.

