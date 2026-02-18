Seguimos fortaleciendo las Unidades de Flagrancia

El Comité de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva de La Libertad, liderado por la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, llevó a cabo el conversatorio “Ley y Protocolo del Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia: Actuación Policial”, dirigido a los comisarios de las comisarías de la jurisdicción de la provincia de Trujillo.

La jornada permitió reforzar los conocimientos de las directivas vigentes y optimizar la atención de los procesos en delitos flagrantes a favor de los usuarios, garantizando una respuestas más rápida y eficiente a favor de la ciudadanía.

En este conversatorio, el magistrado especializado penal Robert Mendieta Narro, quien –gracias a su participación activa en la elaboración de este instrumento de trabajo- expuso la importancia de garantizar una correcta aplicación de los procedimientos de flagrancia delictiva, desde la detención de los imputados, asegurando así una respuesta oportuna del sistema de justicia, así como sobre los ejes principales del protocolo interinstitucional de las Unidades de Flagrancia.

El coronel Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, agradeció la predisposición de la Corte de La Libertad para crear estos espacios de coordinación interinstitucional que contribuyen a ofrecer un mejor servicio a la población.