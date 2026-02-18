HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Contraloría advierte a UGEL Puno deficiencias en 58 colegios públicos cerca a inicio de año escolar 2026

El informe de la Contraloría también resalta carencias en atención a estudiantes con necesidades especiales y problemas de infraestructura, seguridad y servicios básicos en las escuelas.

La Contraloría General de la República encontró deficiencias en los colegios públicos de UGEL Puno.
La Contraloría General de la República encontró deficiencias en los colegios públicos de UGEL Puno. | Andina | Composición LR

La Contraloría General de la República advirtió a la UGEL Puno sobre serias falencias en 58 colegios públicos de inicial, primaria y secundaria que pondrían en riesgo el inicio del año escolar 2026. Según el Informe de Visita de Control n.° 004-2026-OCI/0741-SVC, elaborado entre el 28 de enero y el 6 de febrero, una parte importante de los planteles no cumple con condiciones básicas de gestión, seguridad e infraestructura.

Uno de los principales problemas detectados es la ausencia de comités de gestión de condiciones operativas vigentes en 24 instituciones, responsables de procesos clave como la matrícula, el mantenimiento y la distribución de materiales educativos. Además, 41 colegios no cuentan con un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado, lo que debilita su capacidad de prevención y respuesta ante emergencias.

Las deficiencias de colegios públicos en Puno

El informe también evidencia limitaciones para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales debido a la falta de vacantes y de condiciones adecuadas, lo que afecta la educación inclusiva. En el ámbito de la convivencia escolar, 31 instituciones no tienen psicólogo, 17 carecen de libro de incidencias y 41 no han cumplido con la capacitación obligatoria en enfoque de género para prevenir la violencia y la discriminación.

58 colegios públicos de UGEL Puno presentan deficiencias en su infraestructura. Foto: Composición LR/ Contraloría

58 colegios públicos de UGEL Puno presentan deficiencias en su infraestructura. Foto: Composición LR/ Contraloría

A estas brechas se suman problemas de infraestructura, como techos, pisos y paredes deteriorados, servicios higiénicos insuficientes, aulas inhabitables y ausencia de losas deportivas.

También se detectó falta o restricción de servicios básicos —agua, desagüe, electricidad, internet y telefonía—, así como deficiencias en seguridad: la mayoría de colegios no cuenta con vigilancia, señalización vial ni control de ingreso, y 57 no tienen el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. La Contraloría comunicó los hallazgos a la entidad responsable para que adopte medidas correctivas antes del inicio de clases.

