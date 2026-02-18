La Contraloría General de la República encontró deficiencias en los colegios públicos de UGEL Puno. | Andina | Composición LR

La Contraloría General de la República advirtió a la UGEL Puno sobre serias falencias en 58 colegios públicos de inicial, primaria y secundaria que pondrían en riesgo el inicio del año escolar 2026. Según el Informe de Visita de Control n.° 004-2026-OCI/0741-SVC, elaborado entre el 28 de enero y el 6 de febrero, una parte importante de los planteles no cumple con condiciones básicas de gestión, seguridad e infraestructura.

Uno de los principales problemas detectados es la ausencia de comités de gestión de condiciones operativas vigentes en 24 instituciones, responsables de procesos clave como la matrícula, el mantenimiento y la distribución de materiales educativos. Además, 41 colegios no cuentan con un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado, lo que debilita su capacidad de prevención y respuesta ante emergencias.

Las deficiencias de colegios públicos en Puno

El informe también evidencia limitaciones para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales debido a la falta de vacantes y de condiciones adecuadas, lo que afecta la educación inclusiva. En el ámbito de la convivencia escolar, 31 instituciones no tienen psicólogo, 17 carecen de libro de incidencias y 41 no han cumplido con la capacitación obligatoria en enfoque de género para prevenir la violencia y la discriminación.

58 colegios públicos de UGEL Puno presentan deficiencias en su infraestructura. Foto: Composición LR/ Contraloría

A estas brechas se suman problemas de infraestructura, como techos, pisos y paredes deteriorados, servicios higiénicos insuficientes, aulas inhabitables y ausencia de losas deportivas.

También se detectó falta o restricción de servicios básicos —agua, desagüe, electricidad, internet y telefonía—, así como deficiencias en seguridad: la mayoría de colegios no cuenta con vigilancia, señalización vial ni control de ingreso, y 57 no tienen el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. La Contraloría comunicó los hallazgos a la entidad responsable para que adopte medidas correctivas antes del inicio de clases.

