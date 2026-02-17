Video revela que tráiler hizo maniobras temerarias antes de choque que dejó 4 fallecidos en Huacho

Video muestra maniobras temerarias de tráiler antes de fatal accidente en la Panamericana Norte | Andina

Video muestra maniobras temerarias de tráiler antes de fatal accidente en la Panamericana Norte | Andina

Un video grabado desde el interior de un auto que transitaba por la ruta Huacho–Chancay captó los instantes previos al accidente ocurrido el domingo 15 de febrero, cuando un tráiler chocó contra una minivan y dejó cuatro fallecidos. En las imágenes se aprecia al camión, que llevaba varillas de metal, efectuar acciones temerarias, como adelantar a otros conductores, invadir carriles y acelerar o frenar de forma brusca en plena carretera.

Minutos después de esos registros, la unidad se despistó e impactó contra el vehículo en el que viajaban seis integrantes de una familia. El accidente ocurrió en el kilómetro 103 de la Panamericana Norte, en la zona de Río Seco, cuando retornaban a Lima tras pasar el fin de semana en las playas de Huarmey.

Video evidencia maniobras peligrosas

Las imágenes se difundieron en redes sociales debido al desplazamiento irregular del transporte de carga. La indagación policial preliminar señala que el tráiler perdió el control antes de impactar contra el automóvil familiar.

La minivan, al mando de Ángel Martínez Salinas, avanzaba por el carril de sur a norte cuando la unidad de gran tonelaje la embistió. En el lugar murieron el conductor, su esposa de 35 años y dos de sus hijos, de 11 y 1 año de edad.

En medio del desastre, los equipos de emergencia rescataron con vida a otros dos menores que iban en el vehículo. Los pequeños quedaron atrapados entre los fierros retorcidos y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Chancay, donde permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

Conductor de tráiler permanece detenido

Los bomberos de Chancay precisaron que la recuperación de los cuerpos se prolongó por más de seis horas debido a la complejidad del escenario. Durante ese periodo, el tránsito en la Panamericana Norte permaneció restringido, lo que ocasionó extensas filas en el carril afectado.

Por su parte, la Policía Nacional intervino al conductor del camión, de placa AMS-989, identificado como Brayan Rodríguez, de 33 años, para las diligencias respectivas. Las autoridades buscan establecer si el hecho se originó por una falla mecánica o por negligencia humana.

