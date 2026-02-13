HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hombre fallece arrollado en Vía Expresa de Cusco: conductor se dio a la fuga

Cámaras de videovigilancia captaron el impacto ocurrido la mañana del viernes en Wanchaq. El copiloto fue retenido como testigo

El accidente ocurrió en la Vía Expresa a plena luz del día. Foto: Luis Álvarez, La República
El accidente ocurrió en la Vía Expresa a plena luz del día. Foto: Luis Álvarez, La República

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de aproximadamente 30 años la mañana de este viernes en la Vía Expresa, en el distrito de Wanchaq, en Cusco. El hecho ocurrió al promediar las 6:50 a.m., en una zona donde abundan bares y night clubs. Según las primeras diligencias, la víctima presentaba visibles síntomas de haber ingerido alcohol y permanece en proceso de identificación.

Las cámaras de videoseguridad registraron el momento exacto en que el varón es embestido por un automóvil que circulaba a gran velocidad. El vehículo, de placa X5G-406, impactó violentamente contra la víctima, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la vía ante la mirada de transeúntes y conductores que transitaban por el sector a esa hora.

Conductor se dio a la fuga

Tras el atropello, el conductor se dio a la fuga, dejando en el lugar al copiloto, quien fue retenido por las autoridades en calidad de testigo. La Policía inició un operativo para dar con el paradero del responsable, mientras se recaban testimonios y se analizan las imágenes de las cámaras como parte de las diligencias.

El fiscal Luis Junior Román, de la Fiscalía de Wanchaq, confirmó que el material audiovisual ya forma parte de la investigación y será clave para esclarecer las circunstancias del fatal atropello. Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar responsabilidades y ubicar al conductor implicado en este lamentable hecho.

