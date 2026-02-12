HOYSuscripcion LR Focus

Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

Presentadora Laura Spoya perdió el control de su vehículo y protagonizó aparatoso accidente en Surco al estrellarse con un muro de concreto. 

Laura Spoya tiene 34 años y dos hijos fruto de su relación con el empresario mexicano Brian Rullan. Foto: Carlos Felix / URPI -LR/Instagram.
Laura Spoya tiene 34 años y dos hijos fruto de su relación con el empresario mexicano Brian Rullan. Foto: Carlos Felix / URPI -LR/Instagram.

Laura Spoya sufrió un accidente vehicular la madrugada del jueves 12 de febrero. Su camioneta se llevó la peor parte al quedar completamente destruida tras perder el control y estrellarse contra un muro de concreto en Surco.

Sin embargo, gracias a la activación de las bolsas de aire en el momento del impacto, el estado de salud de la exmiss Perú pudo ser peor. Según el parte policial, fue diagnosticada con traumatismo múltiple. Las imágenes de vehículo destrozado causaron impacto entre los usuarios, quienes señalaron que el hecho pudo terminar en tragedia.

Cámaras de seguridad captaron el choque de Laura Spoya: su camioneta se estrelló y fue hospitalizada de emergencia

Camioneta de Laura Spoya quedó destruida tras accidente de la conductora

Tras el accidente, el vehículo negro de la modelo quedó con el parachoques destruido y la parte frontal deformada por el fuerte impacto. Además, el sistema delantero y llantas resultaron abollados, y las bolsas de aires se activaron, lo que se evidencia la magnitud del choque. El auto quedó inoperativo, según consigna el parte policial del accidente de tránsito.  

De acuerdo con los reportes preliminares y el video del accidente, no se registraron peatones heridos, aunque sí se produjeron daños materiales, entre ellos la pared con la que se estrelló Laura Spoya, que pertenecería a una tienda o galería de la zona.

Mario Irivarren habla sobre el estado de salud de Laura Spoya: 'Se encuentra en pronóstico reservado'

