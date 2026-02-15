Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte
Testigos señalan que el tráiler chocó violentamente contra el vehículo menor, el cual terminó debajo del camión. El conductor responsable fue trasladado a la comisaría de Huaura.
- Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición
- Así luce la nueva vía que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores en menos tiempo: supera los S/2 millones
Un accidente de tránsito dejó como saldo una mujer, un hombre y un menor fallecidos a la altura del kilómetro 103 de la Panamericana Norte, en la zona de Río Seco, en la ciudad de Huacho. De acuerdo con la información preliminar, un tráiler que transportaba material de construcción habría perdido el control e impactado contra una miniván que estaba estacionada al lado de la vía.
Nota en desarrollo.
TE RECOMENDAMOS
FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno