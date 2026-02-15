HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

Testigos señalan que el tráiler chocó violentamente contra el vehículo menor, el cual terminó debajo del camión. El conductor responsable fue trasladado a la comisaría de Huaura.

Las víctimas mortales estaban regresando de un día de playa, según informan testigos
Las víctimas mortales estaban regresando de un día de playa, según informan testigos

Un accidente de tránsito dejó como saldo una mujer, un hombre y un menor fallecidos a la altura del kilómetro 103 de la Panamericana Norte, en la zona de Río Seco, en la ciudad de Huacho. De acuerdo con la información preliminar, un tráiler que transportaba material de construcción habría perdido el control e impactado contra una miniván que estaba estacionada al lado de la vía.

Nota en desarrollo.

