Una renovada plaza para Lima Norte: tiene más de 16.000 m2 y costó más de S/ 2 millones

Con una nueva infraestructura, iluminación LED y amplias zonas de esparcimiento, fue inaugurado el último fin de semana el nuevo rostro de la plaza Francisco Talleri, espacio central del distrito de Ancón, uno de los más emblemáticos de Lima Norte. La renovación del lugar, que cuenta ahora con más de 16.000 metros cuadrados, demandó una inversión de S/ 2.8 millones.

Esta moderna construcción, puesta ya al alcance de los más de 130.000 vecinos y visitantes, incluye una pileta, una pérgola central y un imponente pórtico, así como las esculturas de Francisco Talleri, quien fue alcalde de la jurisdicción a finales del siglo XIX y comienzo del XX, y del Gran Almirante Miguel Grau.

Escultura del Gran Almirante Miguel Grau en renovada plaza. Foto: Municipio de Ancón



Símbolos y visitantes

Un aspecto importante de la obra es que en los 5.000 metros cuadrados de áreas verdes con los que cuenta se han preservado los centenarios árboles de la plaza. Además, se consideró, para el diseño de losetas, figuras que se asemejan a las olas del mar, bancas para el descanso del visitante y una zona de banderas, que refuerzan la identidad histórica del distrito y su origen como un pueblo de pescadores.

La revaloración cultural del distrito resulta clave considerando que los fines de semana el balneario de Ancón recibe a más de 70.000 visitantes de Lima Norte y otros distritos.

