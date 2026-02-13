Elecciones 2026: candidato presidencial Carlos Espá propone eliminar la ATU y Sunedu

El aspirante a presidente del Perú por el partido Sí Creo, Carlos Espá, llegó este viernes 13 de febrero a la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, como parte de su campaña política. Desde aquí anunció que en un eventual gobierno suyo eliminaría a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por estar en manos de personas con intereses personales.

"Vamos a eliminar la ATU, vamos a eliminar las papeletas abusivas y vamos a eliminar la Sunedu que se ha convertido en un órgano que ha sido penetrado por organizaciones oscuras que no han elevado en lo absoluto la calidad de la educación", declaró el candidato en una rueda de prensa.

Espá agregó que, en lugar del licenciamiento, las universidades peruanas tendrán que buscar certificarse y establecer convenios a nivel internacional para mejorar y volver más atractiva su oferta educativa. A partir de eso, tendrán que ser los padres y propios estudiantes quienes decidan qué universidad se adapta a sus intereses y aspiraciones profesionales.

"Consideramos que no es un problema de personas, es un problema del sistema", apuntó el presidenciable en relación a la pregunta de por qué no solo se cambia a quienes conducen dichas instituciones públicas.

Confía en subir en las encuestas

Las últimas encuestas para presidente de la República ubican a Carlos Espá en el rubro de "otros", con menos del 2 % de preferencia . Al respecto, el aspirante de Sí Creo se mostró confiado en poder escalar en las siguientes semanas mediante la comunicación transparente de sus propuestas. Asimismo, volvió a negar que la inclusión de Jorge Montoya haya tenido un impacto negativo en su aceptación.

"El impacto negativo fue por una campaña malsana en las redes sociales pagada por una persona que prefiero no recordar. En estos momentos estamos en una tendencia hacía arriba y creemos que a través de la conversación la gente va a entender nuestras decisiones", concluyó.