Chiclayo construirá su 'Paseo Papal' para recibir a León XIV: obra costará 2 millones de soles

En el Paseo Papal van a estar las estatuas de los papas León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Foto: Composición LR

En el Paseo Papal van a estar las estatuas de los papas León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Foto: Composición LR

Luego del anuncio que dio la Conferencia Episcopal sobre la posible visita del papa León XIV a Perú, y principalmente a Chiclayo, para final de año, esta ciudad comienza a alistarse para recibir en las mejores condiciones al sumo pontífice y a los miles de turistas y/o files que llegarán a la capital lambayecana durante esos días.

En ese sentido, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque, Félix Mio Sánchez, confirmó la construcción de un 'Paseo Papal' en la ciudad de Chiclayo en el que se mostrarán monumentos de los sumos pontífices, desde Juan Pablo II hasta León XIV. Asimismo, en este espacio se podrán ver las imágenes más importantes de la religiosidad peruana, como es el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima y otros. Para esto, el Gobierno Regional hará un desembolso millonario.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"En el Paseo Papal van a estar las estatuas de los papas León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y otras imágenes como el Señor de los Milagros y Santa Rosa de Lima. Eso va a distinguir Chiclayo como la capital del turismo religioso (...) Se van a invertir unos 2 millones de soles y funcionará donde es el Paseo de los Héroes (av. Salaverry), ya estamos en coordinaciones con la Municipalidad de Chiclayo", declaró Mio Sánchez.

El papa recibirá a los fieles en Puerto Eten

Finalmente, el funcionario explicó que, aunque se habló del estadio Elías Aguirre como el espacio donde los fieles podrán estar cerca del papa León XIV y escuchar la misa que brindará en su regreso a Perú, se ha decidido que sea la playa de Puerto Eten la que albergue al santo padre y a la gran masa de personas que se movilizarán. Exactamente, se usarán los terrenos en los que se ha previsto edificar el Terminal Portuario.