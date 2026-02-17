HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
EN VIVO

🔴 CONGRESO CENSURA A JOSÉ JERÍ : LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 17 de febrero | LR+

Sociedad

Chiclayo construirá su 'Paseo Papal' para recibir a León XIV: obra costará 2 millones de soles

En este espacio los visitantes podrán observar esculturas de los sumos pontífices e imágenes del Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima y otros.

En el Paseo Papal van a estar las estatuas de los papas León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Foto: Composición LR
En el Paseo Papal van a estar las estatuas de los papas León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Foto: Composición LR

Luego del anuncio que dio la Conferencia Episcopal sobre la posible visita del papa León XIV a Perú, y principalmente a Chiclayo, para final de año, esta ciudad comienza a alistarse para recibir en las mejores condiciones al sumo pontífice y a los miles de turistas y/o files que llegarán a la capital lambayecana durante esos días.

En ese sentido, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque, Félix Mio Sánchez, confirmó la construcción de un 'Paseo Papal' en la ciudad de Chiclayo en el que se mostrarán monumentos de los sumos pontífices, desde Juan Pablo II hasta León XIV. Asimismo, en este espacio se podrán ver las imágenes más importantes de la religiosidad peruana, como es el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima y otros. Para esto, el Gobierno Regional hará un desembolso millonario.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"En el Paseo Papal van a estar las estatuas de los papas León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y otras imágenes como el Señor de los Milagros y Santa Rosa de Lima. Eso va a distinguir Chiclayo como la capital del turismo religioso (...) Se van a invertir unos 2 millones de soles y funcionará donde es el Paseo de los Héroes (av. Salaverry), ya estamos en coordinaciones con la Municipalidad de Chiclayo", declaró Mio Sánchez.

PUEDES VER: El Vaticano confirma que el papa León XIV no visitará Estados Unidos en 2026, pero se mantiene la idea de volver a América Latina

lr.pe

El papa recibirá a los fieles en Puerto Eten

Finalmente, el funcionario explicó que, aunque se habló del estadio Elías Aguirre como el espacio donde los fieles podrán estar cerca del papa León XIV y escuchar la misa que brindará en su regreso a Perú, se ha decidido que sea la playa de Puerto Eten la que albergue al santo padre y a la gran masa de personas que se movilizarán. Exactamente, se usarán los terrenos en los que se ha previsto edificar el Terminal Portuario.

Notas relacionadas
José Jerí y una audiencia privada con el Papa León XIV: ¿cuándo viajará a Roma?

José Jerí y una audiencia privada con el Papa León XIV: ¿cuándo viajará a Roma?

LEER MÁS
Chiclayo: cardenal enviado por el papa León XIV visitó hospitales y bendijo a los enfermos

Chiclayo: cardenal enviado por el papa León XIV visitó hospitales y bendijo a los enfermos

LEER MÁS
El Vaticano confirma que el papa León XIV no visitará Estados Unidos en 2026, pero se mantiene la idea de volver a América Latina

El Vaticano confirma que el papa León XIV no visitará Estados Unidos en 2026, pero se mantiene la idea de volver a América Latina

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bloqueo de Carretera Central por 48 horas: estas son las rutas afectadas por el paro

Bloqueo de Carretera Central por 48 horas: estas son las rutas afectadas por el paro

LEER MÁS
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EN VIVO: Congreso presenta sus candidatos a la presidencia para reemplazar a José Jerí

Declaran en alerta roja a 9 provincias de Puno ante riesgo de desbordes por intensas lluvias

PSG le ganó el partido de ida al Mónaco por los playoffs de la Champions League 2026

Sociedad

Declaran en alerta roja a 9 provincias de Puno ante riesgo de desbordes por intensas lluvias

Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

EN VIVO: Congreso presenta sus candidatos a la presidencia para reemplazar a José Jerí

José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025