El papa León XIV no visitará EE. UU. este año, a pesar de que algunos medios italianos especularon su visita a las Naciones Unidas en septiembre o que podría volver para conmemorar el 250.° aniversario de la independencia en julio. “El papa no irá a Estados Unidos en 2026”, afirmó el portavoz del Vaticano Matteo Bruni.

El sumo pontífice tiene una invitación realizada por la Casa Blanca en mayo de 2025, entregada por el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, a unos días de su elección. A su vez, ya había hecho mención de que en algún momento visitaría su país de nacimiento.

Diferencias entre el Vaticano y Donald Trump

León XIV se pronunció en noviembre del año pasado sobre el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos, y pidió una “profunda reflexión”, al ver que muchas personas son afectadas por la deportación masiva. Un mes antes, también calificó de “inhumano” al referirse a la represión que lidera Donald Trump, lo que conmocionó a los católicos conservadores de su propio país que habían acogido con entusiasmo al papa nacido en Chicago.

"Quien dice estar en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte, no es realmente pro vida. Y quien dice estar en contra del aborto, pero a favor del trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos, no sé si eso es pro vida", dijo el pontífice.

Visita a Latinoamérica

El papa, de también nacionalidad peruana, solo ha viajado al extranjero desde su elección el 8 de mayo de 2025, cuando visitó Turquía y Líbano a finales del año pasado. Dijo que su próxima visita será a África, y señaló que espera ir a Argelia para fomentar el diálogo entre cristianos y musulmanes. También está la idea de una visita este año a Perú, donde sirvió como misionero y obispo.

La Arquidiócesis de México aseguró en un comunicado que León XIV también estaba interesado en viajar a dicho país para visitar a la Virgen de Guadalupe. Argentina y Uruguay son otros destinos que estarían en la mira, ya que habrían sido visitas que dejó pendiente el fallecido Francisco.