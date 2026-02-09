Chiclayo: cardenal enviado por el papa León XIV visitó hospitales y bendijo a los enfermos

El padre Michael Czerny fue enviado por el papa León XIV para liderar esta jornada en la localidad. Créditos: EsSalud.

En el marco de la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo que se realiza este año en Chiclayo (Lambayeque), el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, visitó la mañana de este lunes 9 de febrero los hospitales Almanzor Aguinaga Asenjo de Essalud y Las Mercedes, donde dio su bendición a los pacientes postrados en camas, a los que esperaban atención médica y al personal médico.

El padre Michael Czerny fue enviado por el papa León XIV para liderar esta jornada en la localidad en la que durante varios años Robert Prevost desarrolló su labor espiritual como obispo de Chiclayo. La presencia del representante del Vaticano generó bastante expectativa en la población, principalmente porque la Conferencia Episcopal ha anunciado que hacia final del año el sumo pontífice podría visitar el Perú.

Mensaje de fe

En ambos hospitales, tras concluir su recorrido por las diferentes áreas de internamiento, el sacerdote participó de breves ceremonias de bendición apostólica. El clérigo estuvo acompañado del actual obispo de Chiclayo, Edison Farfán, y otras autoridades de la Iglesia y del sector Salud. En sus alocuciones trasladó el saludo y mensaje de fe del papa a los enfermos y trabajadores sanitarios.

"(…) Al personal de salud, el santo padre, que bien conoce este hospital, les expresa su reconocimiento por su trabajo. Su vocación es un verdadero ministerio de misericordia. Cada gesto de cuidado, cada decisión tomada a conciencia y humanidad, cada palabra de aliento a los pacientes, es una caricia de Dios", manifestó.

Michael Czerny permanecerá en la capital lambayecana hasta el 11 de febrero cumpliendo con el trabajo encomendado por Robert Prevost a favor de los enfermos.