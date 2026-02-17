HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
Capturan a sujeto por robar equipos topográficos en Arequipa

Agentes de la PNP intervinieron al sospechoso en Paucarpata. En su vehículo y vivienda encontraron placas falsas, presuntas sustancias ilícitas y objetos relacionados con distintos robos.

En el vehículo del detenido se encontraron placas falsas y otros objetos que utilizaba para cometer los robos. Foto: Composición LR / PNP
En el vehículo del detenido se encontraron placas falsas y otros objetos que utilizaba para cometer los robos. Foto: Composición LR / PNP

Personal policial de la Divincri detuvo el lunes 16 de febrero, aproximadamente a las 7:30 p. m., a Rudi Arnol Ccaira Sullaime (28), sindicado como presunto cabecilla de una banda dedicada al robo de equipos topográficos de instituciones públicas y privadas en Arequipa.

El sujeto fue intervenido mientras conducía un vehículo Kia Picanto de color plateado, con placa X4V-619, en las inmediaciones de la calle Julio C. Tello con la av. San Martín, en el distrito de Paucarpata.

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Según la Policía, las características del vehículo coinciden con las del auto involucrado en diversos atracos. En su interior, se hallaron varias bolsitas de sustancias ilícitas y placas falsas de plástico.

Luego, se procedió al registro domiciliario del imputado, donde también se encontraron dos placas de rodaje metálicas, una lámina inmantada de una empresa de taxis y 26 fardos con ropa que presuntamente serían de contrabando. Asimismo, se incautó un chaleco táctico policial.

De acuerdo con las denuncias hechas ante la Policía Nacional, las placas de rodaje incautadas están relacionadas con investigaciones en curso por delitos de arrebato de equipos topográficos.

