Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí
Acuña, Keiko y Cerrón: El blindaje de Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Cae en el Rímac delincuente que habría robado a turista turco cerca de Palacio de Gobierno

Durante la detención de David García Lachi, de 23 años, se le hallaron teléfonos celulares reportados como robados, municiones y sustancias ilícitas.

El presunto culpable registra antecedentes y sería líder de una organización criminal.
El presunto culpable registra antecedentes y sería líder de una organización criminal. | Foto: composición LR/Municipalidad de Lima.

Luego de 17 días de haberse registrado el robo a un turista turco en el Centro Histórico de Lima, a dos cuadras de Palacio de Gobierno, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el distrito del Rímac a David García Lachi (23), alias ‘Chino’, identificado como el principal responsable del crimen.

Según la autoridad, el supuesto ladrón sería también el presunto cabecilla de la banda criminal Los Saracas del Norte, dedicada al robo y hurto agravado bajo la modalidad de raqueteo. Al momento de su intervención, los agentes encontraron en su poder teléfonos celulares reportados como robados, municiones sin percutar, tarjetas SIM y bancarias, así como presuntas sustancias ilícitas.

“Después de haber recabado toda la información a través de nuestras cámaras, esta información fue remitida el fin de semana a la Dirincri, quienes el día de hoy (ayer) ya han procedido a la detención de García Lachi, quien es el cabecilla de la banda Los Saracas del Norte”, expresó la gerente de Seguridad Ciudadana de Lima, Mariela Falla, para RPP.

Presunto delincuente registra antecedentes por el mismo delito

Según la representante de la autoridad edil, García Lachi también habría cometido actos delictivos contra otras personas en las zonas de Conde de Superunda –donde se produjo el robo al turista turco–, Caylloma y el jirón Callao, en el Centro Histórico de Lima.

Tras la captura, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que informó que alias ‘Chino’ ya había sido detenido en mayo de 2025 por delitos contra el patrimonio y tenencia ilegal de municiones.

“Asimismo, registra intervenciones y denuncias previas desde el año 2022 por hurto simple, arrebato de celulares a turistas, hurto de equipos móviles y un proceso por violencia contra la mujer con uso de arma de fuego, lo que evidenciaría una conducta reiterativa en actividades delictivas”, se lee en el documento.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la banda tenía como objetivo a turistas y transeúntes de las inmediaciones de la Plaza de Armas de Lima y el Damero de Pizarro.

