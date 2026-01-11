Devastador incendio en el Centro de Lima habría sido causado por un accidente doméstico, según indicaron los vecinos damnificados. | Composición LR | Silvana Quiñonez/Marco Cotrina.

Devastador incendio en el Centro de Lima habría sido causado por un accidente doméstico, según indicaron los vecinos damnificados. | Composición LR | Silvana Quiñonez/Marco Cotrina.

Un presunto descuido doméstico habría originado el voraz incendio que arrasó con una quinta ubicada en la cuadra 6 del jirón Ica, en el Cercado de Lima, durante la madrugada de este domingo 11 de enero. Vecinos y familias damnificadas señalaron a La República que el fuego se habría iniciado luego de que una persona dejara una vela encendida dentro de una de las viviendas.

“Hay un adulto mayor que no tenía luz porque no había pagado su recibo y le cortaron. Entonces él usó vela, pero se quedó dormido y la dejó prendida”, contó a este medio Madeline Condori, una de las vecinas afectadas. 'El señor se quemó una parte incluso. Pero no pidió ayuda. Se incendió y los demás se enteraron cuando el fuego estaba fuerte y salieron corriendo. Así nomás, ya no se podía hacer nada'', narró. Otros residentes coincidieron en que las llamas se propagaron en cuestión de minutos debido a la antigüedad de la estructura.

El siniestro, catalogado como código 3, se inició alrededor de las 12:30 a. m. y dejó 13 familias damnificadas y 43 personas afectadas, entre ellas menores de edad y adultos mayores, según informó el COEN-INDECI. Para controlar la emergencia fue necesaria la intervención de 21 unidades del Cuerpo General de Bomberos, que trabajaron hasta cerca de las 8:00 a. m.

Incendio consumió casona en Lima

La señora Condori contó que lo ha perdido todo. ''No tengo prendas de vestir… Solo con lo que salí. Tampoco zapatos. Todo se me quemó. Y no tengo ni un sol. Nada''. Además, dijo que se encontraba haciendo un trámite para la posesión de su cuarto en la quinta (donde mora con su esposo y su hijo desde hace 11 años), pero que los documentos se quemaron. ''No tengo ni como probar que yo vivo ahí'', lamentó.

La vecina pidió a las autoridades que la reubiquen a ella y a los otros vecinos de manera temporal, pero que buscan reconstruir su hogar. Su número de ayuda es 978088888.

La quinta afectada corresponde a un inmueble multifamiliar de construcción antigua, elaborado con quincha y adobe, lo que facilitó la rápida propagación del fuego. A consecuencia de la intensidad de las llamas y la presión del agua utilizada para sofocar el incendio, el segundo piso del edificio colapsó. Pese a ello, los bomberos lograron evitar que el fuego se extendiera a una cochera colindante.

Los vecinos de la quinta confirmaron la pérdida de sus bienes. Foto: Marco Cotrina / La República.

Otra vecina, Alicia Maraza, detalló la rapidez con la cual el fuego se expandió, por lo cual todos se retiraron con premura: ''Teníamos que salir volando porque ya todo estaba quemándose en el segundo piso''. Además, corroboró la versión de que un accidente doméstico fue el causante de las llamas. ''El señor que vive en el primer piso no pagó su luz y solo nos dijo: 'La vela se ha prendido'. Y así empezó todo… No es la primera vez que pasa; en el 2013 en la misma casa se prendió fuego, pero apagó rápido''.

La vecina también contó que es madre soltera, que vive desde hace 30 años con su hijo en la quinta y que ahora no está trabajando porque estaba enferma. ''Yo vendía mis chupetes ahora en verano. Antes era chanfainita, pero la Municipalidad nos bota… No puedo calcular todo lo que he perdido'', contó afectada. Su número de contacto es 955818299.

Aunque los testimonios apuntan a un accidente con fuego abierto, los peritos no descartan que el incendio también haya sido provocado por un cortocircuito, debido a las instalaciones eléctricas antiguas del inmueble, construido en 1925 y considerado patrimonio cultural. Las investigaciones continúan para determinar con exactitud el origen del siniestro.

La casa era un edificio construido en 1925 y declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Foto: Marco Cotrina / La República.

Un señor que vive al lado de la quinta informó que él ayudó a los bomberos a controlar el siniestro en la madrugada, por temor a que el fuego se propague a su casa.

No se registraron fallecidos tras incendio

Por el momento, no se han reportado fallecidos. La Municipalidad Metropolitana de Lima empadronó a las familias damnificadas y dispuso su traslado a un albergue temporal ubicado en el jirón Cañete, según informó el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, quien indicó que la vivienda quedó completamente inhabitable.

Según el testimonio de la vecina Maraza, las autoridades les han prometido alojarlos en el albergue solo por 30 días. ''Después de ello nos dijeron: 'Ya ustedes ven'. Pero, ¿a dónde vamos a ir si no tenemos casa? Yo soy mamá sola, no tengo familia'', manfiestó. La señora afirmó que ella y otros vecinos son parte de la Asociación Vivienda La Colonial, y que están en Registros Públicos, por lo cual solicitaron ayuda para limpiar la casa y trabajarla para que vuelva a ser habitable. ''Muchos hemos vivido 30, 40 años'', dijo.

Afectado por el siniestro cuestionó la presencia de personas ajenas a la quinta. Foto: Marco Cotrina / La República.

Por último, un señor mayor dijo que tuvo que salir rápidamente con su esposa y sus cuatro hijos. “Yo trabajo de chofer, me he quedado sin licencia. El dinero que he cobrado esta semana lo he perdido, lo dejé en un pantalón”, relató uno de los damnificados, que no quiso dar un número porque afirmó tener la fuerza para ''luchar''. “Yo tengo 60 años viviendo ahí, vivía mi papá... Traje a mis hijos de provincia para que estudien, pero ahora este incendio ha truncado todo”, agregó, y constató que el siniestro comenzó en la casa del vecino del primer piso.

Él cuestionó la presencia de algunas personas. ''He visto muchas caras nuevas... Me extraña. Vinieron a hacernos un censo. La muncipalidad vino a hacer un levantamiento a ver cuántos vivimos. Tienen que verificar, pero ellos quieren que nosotros mismos declaremos quiénes son o no''. Finalizó diciendo que todos los vecinos son dueños de ese predio, pero que lamentablemente se han retrasado en hacer algunos trámites.

El lugar quedó inhabitable tras el siniestro de la madrugada. Foto: Marco Cotrina / La República.

Los damnificados esperan ahora la llegada de ayuda humanitaria, como carpas, víveres y servicios higiénicos, mientras el acceso al inmueble permanece restringido debido al grave debilitamiento de las paredes de adobe, que podrían colapsar en cualquier momento.

