Policía interviene a tres menores extranjeros por hacer pintas en centro histórico de Cusco

Un grupo de estudiantes de Estados Unidos realizaron pintas en el frontis del hospedaje donde se encontraban alojados. Foto: Luis Álvarez, La República

Agentes de la comisaría Cusco intervinieron a tres menores de nacionalidad estadounidense por la presunta comisión de actos contra el patrimonio, tras realizar pintas en la fachada de un hostal ubicado en la calle Suecia, a pocos metros de la plaza Mayor, en el centro histórico de la ciudad. El hecho ocurrió la tarde del último domingo.

Los adolescentes fueron identificados con las iniciales J.R. (16), T.E.Y. (16) y E.L.R. (15), quienes habrían realizado inscripciones con pintura en spray de color rojo en la pared exterior del hotel “Turu Wasi”. La Policía informó que también se habría afectado parte de un muro cuya naturaleza histórica aún está en proceso de verificación.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, precisó que se trata de “un grupo de estudiantes de Estados Unidos que han venido a Cusco en misión de estudio” y que efectuaron inscripciones en el frontis del hospedaje donde se encontraban alojados. Confirmó además que los intervenidos son menores de edad.

“Ya se están realizando las pericias correspondientes para ver la magnitud de los daños”, declaró el general, quien añadió que las coordinaciones se realizan con la Dirección Desconcentrada de Cultura para determinar si el muro es inca, colonial u otro tipo de estructura patrimonial.

Velásquez explicó que, al tratarse de menores, los hechos constituyen infracciones a la ley y no delitos; sin embargo, existen procedimientos especiales cuando se trata de posibles afectaciones al patrimonio cultural. Asimismo, informó que los adolescentes fueron trasladados a la clínica Pardo debido a una presunta descompensación, mientras continúan las diligencias del caso.