HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     
Sociedad

Policía interviene a tres menores extranjeros por hacer pintas en centro histórico de Cusco

Los adolescentes estadounidenses realizaron grafitis con spray rojo en la fachada de un hostal de la calle Suecia. Dirección de Cultura evaluará si el muro afectado forma parte del patrimonio.

Un grupo de estudiantes de Estados Unidos realizaron pintas en el frontis del hospedaje donde se encontraban alojados. Foto: Luis Álvarez, La República
Un grupo de estudiantes de Estados Unidos realizaron pintas en el frontis del hospedaje donde se encontraban alojados. Foto: Luis Álvarez, La República

Agentes de la comisaría Cusco intervinieron a tres menores de nacionalidad estadounidense por la presunta comisión de actos contra el patrimonio, tras realizar pintas en la fachada de un hostal ubicado en la calle Suecia, a pocos metros de la plaza Mayor, en el centro histórico de la ciudad. El hecho ocurrió la tarde del último domingo.

Los adolescentes fueron identificados con las iniciales J.R. (16), T.E.Y. (16) y E.L.R. (15), quienes habrían realizado inscripciones con pintura en spray de color rojo en la pared exterior del hotel “Turu Wasi”. La Policía informó que también se habría afectado parte de un muro cuya naturaleza histórica aún está en proceso de verificación.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, precisó que se trata de “un grupo de estudiantes de Estados Unidos que han venido a Cusco en misión de estudio” y que efectuaron inscripciones en el frontis del hospedaje donde se encontraban alojados. Confirmó además que los intervenidos son menores de edad.

PUEDES VER: Cusco: expulsan a cuatro extranjeros por ingreso irregular y actos violentos

lr.pe

“Ya se están realizando las pericias correspondientes para ver la magnitud de los daños”, declaró el general, quien añadió que las coordinaciones se realizan con la Dirección Desconcentrada de Cultura para determinar si el muro es inca, colonial u otro tipo de estructura patrimonial.

Velásquez explicó que, al tratarse de menores, los hechos constituyen infracciones a la ley y no delitos; sin embargo, existen procedimientos especiales cuando se trata de posibles afectaciones al patrimonio cultural. Asimismo, informó que los adolescentes fueron trasladados a la clínica Pardo debido a una presunta descompensación, mientras continúan las diligencias del caso.

Notas relacionadas
Hombre fallece arrollado en Vía Expresa de Cusco: conductor se dio a la fuga

Hombre fallece arrollado en Vía Expresa de Cusco: conductor se dio a la fuga

LEER MÁS
Detienen a hombre con tres kilos de cocaína en terminal de Cusco

Detienen a hombre con tres kilos de cocaína en terminal de Cusco

LEER MÁS
Capturan en Cusco a presunto extorsionador solicitado en Trujillo

Capturan en Cusco a presunto extorsionador solicitado en Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
Esposo de profesora desaparecida tras colapso del puente de Chancay le lleva rosas por San Valentín: “No pierdo la esperanza”

Esposo de profesora desaparecida tras colapso del puente de Chancay le lleva rosas por San Valentín: “No pierdo la esperanza”

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

Y ahora extorsionan en una obra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Sociedad

Y ahora extorsionan en una obra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Senamhi alerta lluvias de fuerte intensidad en 24 regiones del Perú: habrá tormentas y posible granizo en algunas zonas

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Revelan que jóvenes que visitaron Palacio de Gobierno viajaron en el avión presidencial con José Jerí

Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025