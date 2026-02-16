HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí
Sociedad

Cusco: expulsan a cuatro extranjeros por ingreso irregular y actos violentos

Tres ciudadanos venezolanos fueron intervenidos tras agredir a una recepcionista en San Sebastián, mientras que un argentino fue sancionado por infringir la Ley de Extranjería.

Entre los detenidos hay tres venezolanos y un argentino. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República
Cuatro ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la frontera con Bolivia, en Yunguyo (Puno), luego de que se emitieran resoluciones de expulsión por infringir la Ley de Extranjería, específicamente por ingreso irregular al país.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Desconcentrado de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo logístico de la Municipalidad Provincial del Cusco. Entre los expulsados figuran Brian Martin Barraza (32), de nacionalidad argentina, así como los ciudadanos venezolanos Diana Valentina Victoria Díaz Rodríguez (18), Daniel Efraín Hernández Laya (21) y Elvis David León Rodríguez (18).

Por su parte, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, manifestó que se intensificarán los operativos para identificar a extranjeros que se encuentren de manera irregular en el país o que vulneren el orden público.

“En este año son los primeros extranjeros que están siendo expulsados. Hemos hecho las coordinaciones pertinentes con Migraciones y Extranjería para intensificar los operativos policiales; los extranjeros que estén involucrados en hechos que constituyan delitos van a ser expulsados”, enfatizó.

