Cusco: expulsan a cuatro extranjeros por ingreso irregular y actos violentos
Tres ciudadanos venezolanos fueron intervenidos tras agredir a una recepcionista en San Sebastián, mientras que un argentino fue sancionado por infringir la Ley de Extranjería.
- Paro de transportistas EN VIVO: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana
- Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp
Cuatro ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la frontera con Bolivia, en Yunguyo (Puno), luego de que se emitieran resoluciones de expulsión por infringir la Ley de Extranjería, específicamente por ingreso irregular al país.
El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Desconcentrado de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo logístico de la Municipalidad Provincial del Cusco. Entre los expulsados figuran Brian Martin Barraza (32), de nacionalidad argentina, así como los ciudadanos venezolanos Diana Valentina Victoria Díaz Rodríguez (18), Daniel Efraín Hernández Laya (21) y Elvis David León Rodríguez (18).
TE RECOMENDAMOS
KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
Según información policial, los venezolanos fueron intervenidos previamente tras protagonizar un incidente en un hospedaje del distrito de San Sebastián, Cusco, donde presuntamente agredieron a la recepcionista del establecimiento, mostrando actitudes hostiles y discriminatorias.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Por su parte, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, manifestó que se intensificarán los operativos para identificar a extranjeros que se encuentren de manera irregular en el país o que vulneren el orden público.
“En este año son los primeros extranjeros que están siendo expulsados. Hemos hecho las coordinaciones pertinentes con Migraciones y Extranjería para intensificar los operativos policiales; los extranjeros que estén involucrados en hechos que constituyan delitos van a ser expulsados”, enfatizó.