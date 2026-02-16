Cusco: expulsan a cuatro extranjeros por ingreso irregular y actos violentos

Entre los detenidos hay tres venezolanos y un argentino. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

Entre los detenidos hay tres venezolanos y un argentino. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

Cuatro ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la frontera con Bolivia, en Yunguyo (Puno), luego de que se emitieran resoluciones de expulsión por infringir la Ley de Extranjería, específicamente por ingreso irregular al país.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Desconcentrado de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo logístico de la Municipalidad Provincial del Cusco. Entre los expulsados figuran Brian Martin Barraza (32), de nacionalidad argentina, así como los ciudadanos venezolanos Diana Valentina Victoria Díaz Rodríguez (18), Daniel Efraín Hernández Laya (21) y Elvis David León Rodríguez (18).

Según información policial, los venezolanos fueron intervenidos previamente tras protagonizar un incidente en un hospedaje del distrito de San Sebastián, Cusco, donde presuntamente agredieron a la recepcionista del establecimiento, mostrando actitudes hostiles y discriminatorias.

Por su parte, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, manifestó que se intensificarán los operativos para identificar a extranjeros que se encuentren de manera irregular en el país o que vulneren el orden público.

“En este año son los primeros extranjeros que están siendo expulsados. Hemos hecho las coordinaciones pertinentes con Migraciones y Extranjería para intensificar los operativos policiales; los extranjeros que estén involucrados en hechos que constituyan delitos van a ser expulsados”, enfatizó.