Detienen a hombre con tres kilos de cocaína en terminal de Cusco
Droga con logotipo de delfín era transportada en bus interprovincial y tendría como destino final la frontera con Bolivia, informó el general PNP Virgilio Velásquez.
Un ciudadano identificado como Hugo Francisco Romero Espíritu, de 37 años, fue intervenido en el terminal terrestre de Cusco cuando transportaba tres kilos de clorhidrato de cocaína en un bus interprovincial. Así lo informó el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, quien precisó que la droga llevaba impreso un logotipo de delfín.
El detenido, natural del distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín, viajaba en el expreso Chancas, que cubría la ruta Andahuaylas–Cusco y que, presuntamente, continuaría hacia Juliaca. La intervención se realizó en horas de la madrugada por personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Cusco.
“Efectivamente estaba transportando tres kilos de clorhidrato de cocaína”, detalló la autoridad policial, al señalar que el caso ya es investigado con conocimiento del Ministerio Público por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.
El general Velásquez indicó que, según las primeras indagaciones, Cusco sería un punto de tránsito para el traslado de estupefacientes hacia la frontera con Bolivia, utilizando rutas como Juliaca, Puno y Desaguadero, además de otras vías alternas empleadas por organizaciones dedicadas a este ilícito.