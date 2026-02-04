HOYSuscripcion LR Focus

Turista ecuatoriano se sorprende al comprar tarjeta del Metropolitano en segundos: “En Quito demora 20 días”

"En Lima están a años luz que en Quito". El extranjero afirmó que en Ecuador tienen que crear un usuario, dar los datos, cuenta bancaria y tarda hasta 3 semanas".

El joven se quedó sorprendido porque en solo segundos logró comprar su tarjeta del Metropolitano.
El joven se quedó sorprendido porque en solo segundos logró comprar su tarjeta del Metropolitano.

El Metropolitano es uno de los sistemas de transporte de Lima más solicitados y a la vez, más cuestionado por los usuarios, puesto que conecta varios distritos de la capital peruana y ha sido protagonista de varios incidentes. Sin embargo, lejos de los comentarios, un visitante de origen ecuatoriano quedó sorprendido por la rapidez con la que entregaran su tarjeta para viajar. El video no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios en TikTok.

Mediante el clip @andreaaleshigeru, el extranjero acudió a una estación del Metropolitano y con solo 4.50 soles pudo obtener su tarjeta. Según explicó, con solo introducir las monedas o billetes a una máquina, esta inmediatamente te entregaba su tarjeta para pagar por cada viaje, e incluso afirmó que Perú estaba a años luz de Quito.  

PUEDES VER: Ministerio de Cultura rechaza comentarios racistas durante transmisión de Sideral contra pasajeros del Metropolitano

lr.pe

“En Lima están a años luz que en Quito”

“Y aquí algo que parece estar a años luz de lo que tenemos en Quito. Una tarjeta del transporte urbano. Fue bien sencillo. No había una persona, solo una máquina. Pones tu dinero en la máquina y automáticamente te vende la tarjeta y el vuelto te lo da en saldo para utilizar en el transporte público. Simple, rápido, sencillo”, señaló el turista en un primer momento.

Luego continuó afirmando que, en la capital de Ecuador, para obtener una tarjeta demora hasta 3 semanas. “En Quito para obtener una tarjeta para el metro subterráneo y bus tienes que crear un usuario, dar los datos, cuenta bancaria, tarda un montón de días. Aquí en Lima 20 segundos, en Quito 20 días. Ya sabes la burocracia ecuatoriana”, manifestó.

PUEDES VER: Nuevo servicio especial del Metropolitano: tarifas y horarios hacia las playas de Ancón este verano 2026

lr.pe

Como era de esperarse, usuarios en TikTok le respondieron al ecuatoriano. “Y también puedes recargar la tarjeta con la billetera virtual (Yape o Plin) desde la app de tu celular”, “Cómo dicen que Ecuador es mejor que el Perú”, “No sabe de lo que habla”, “Ya no se usa dinero físico, todo es Yape”, “Ahora sube al metro a las 7 de la mañana y ya nos cuentas la experiencia”, “Lo único mejor aquí podrá ser la tarjeta porque el metro de Quito es uf”.

¿Cómo Obtener tu Tarjeta del Metropolitano?

Obtener la tarjeta para el Metropolitano es un trámite sencillo, aunque los requisitos varían según el tipo. El costo de una tarjeta nueva —ya sea General, Universitaria o Escolar—, así como su reposición por pérdida o daño, es de S/ 4,50. En el caso de la Tarjeta Pase Libre, la primera emisión no tiene costo.

Tarjeta General:

  • No personalizada: Puede comprarse directamente en los puntos de venta habilitados en las estaciones.
  • Personalizada: Para vincularla a tu DNI y asegurar tu saldo, debes acudir a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT). El trámite requiere presentar tu DNI vigente, realizar el pago de S/4.50 y recibirás la tarjeta con tu nombre y apellido impresos.

¿Cuántos tipos de tarjeta tiene el Metropolitano?

El Metropolitano y Lima Pass cuentan con distintos tipos de tarjetas pensadas para las necesidades de cada usuario.

Tarjeta General (azul)

Es la tarjeta de uso común para cualquier usuario. Puede utilizarse de forma anónima o personalizarse con el DNI.
La personalización permite bloquear la tarjeta y recuperar el saldo en caso de pérdida o robo.

Tarjeta Universitaria (roja)

Está dirigida a estudiantes de educación superior. Es personal e intransferible y permite acceder al medio pasaje, equivalente al 50% de la tarifa regular. El beneficio se aplica de lunes a sábado y tiene vigencia mientras esté activo el carné universitario emitido por la SUNEDU, con duración de 12 meses.

Tarjeta Escolar (amarilla)

Dirigida a estudiantes de nivel escolar. También es personal e intransferible y otorga medio pasaje.
El descuento rige de lunes a viernes, durante el periodo escolar que va de marzo a diciembre, según la Ley N.º 26271.

Tarjeta Pase Libre (ploma)

Esta tarjeta está destinada a grupos específicos y es personal e intransferible. Pueden acceder a ella:

  • Personal operador del sistema
  • Miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
  • Efectivos de la Policía Nacional del Perú en servicio activo
  • Personas con discapacidad severa acreditadas con carné del CONADIS

La primera emisión de esta tarjeta es gratuita, conforme a lo establecido por ley.

Ministerio de Cultura rechaza comentarios racistas durante transmisión de Sideral contra pasajeros del Metropolitano

