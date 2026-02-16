HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Keiko seguirá blindando a Jerí de la "denuncia" caviar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Ambulancia del Hospital de Emergencias Pediátricas de medio millón de soles permanece inoperativa y no atiende casos

Vehículo especializado que debería servir para atender complicaciones urgentes de niños está alojado en una cochera sin contar siquiera con una batería que permita encenderlo. Fue adquirido hace cinco meses por nosocomio que forma parte de red del Ministerio de Salud.

Ambulancia permanece abandonada en cochera.
Ambulancia permanece abandonada en cochera. | Captura Panorama

Una ambulancia del Hospital de Emergencias Pediátricas, adquirida por S/ 530.000, permanece inoperativa y alojada en una cochera sin ningún tipo de uso. El vehículo fue comprado hace cinco meses, pero hasta el momento no ha atendido ni una sola situación crítica de salud, según reveló un reportaje del dominical Panorama.

Se trata de una unidad especializada de tipo III, que fue entregada en octubre de 2025, para asistir a niños con complicaciones urgentes, realizar intervenciones quirúrgicas y trasladar a menores con distintas enfermedades de provincias a Lima. Sin embargo, a la fecha no cuenta ni siquiera con una batería que permita encenderla.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Colegio Médico pide cambio en la presidencia de EsSalud ante crisis y desabastecimiento de medicinas: ''Serio riesgo de colapso''

lr.pe

No hay explicaciones claras

Consultado por este caso, el director del hospital, Jorge Jáuregui Miranda, señaló al principio que se trata de una ambulancia nueva y que, por ende, "debería funcionar perfectamente". No obstante, al ser cuestionado por la operatividad del vehículo, admitió que tiene un problema con la batería.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Pero ese no es el único problema, pues cuando se le pidió mostrar si funciona o no la unidad, las cámaras registraron que la puerta del compartimento por donde ingresan a los pacientes no podía abrirse, lo que evidencia que la movilidad prácticamente se encuentra abandonada y nadie la manipula.

Un factor adicional es que la ambulancia tampoco contaría con su respectiva placa y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para operar. Si bien el director afirmó que esto ocurre por "trámites administrativos ajenos a su voluntad", la empresa proveedora de la unidad indicó que la demora en el trámite de estos documentos se da porque desde hospital tardaron en enviar la documentación necesaria.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Colegio Médico pide cambio en la presidencia de EsSalud ante crisis y desabastecimiento de medicinas: ''Serio riesgo de colapso''

Colegio Médico pide cambio en la presidencia de EsSalud ante crisis y desabastecimiento de medicinas: ''Serio riesgo de colapso''

LEER MÁS
Incautan más de 40.000 medicamentos de venta restringida en Piura

Incautan más de 40.000 medicamentos de venta restringida en Piura

LEER MÁS
Científicos de EE.UU. revelan que estos alimentos ultraprocesados elevarían 47% el riesgo de sufrir infartos y derrames cerebrales en adultos

Científicos de EE.UU. revelan que estos alimentos ultraprocesados elevarían 47% el riesgo de sufrir infartos y derrames cerebrales en adultos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presidente de la Corte de Sullana supervisa funcionamiento de Órganos de Emergencia

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 16 de febrero, según IGP?

[Vía DSports] Barcelona vs Girona por LaLiga de España: pronóstico del partido de hoy

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Video muestra a sujeto con cuchillo durante operativo de fiscalización de La Molina: la grúa se llevó su vehículo

¿Habrá paro de transportistas este lunes 16 de febrero? estos son los últimos acuerdos de los gremios en Lima Norte

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026? Esto es lo que dice la ONPE

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025