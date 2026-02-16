Una ambulancia del Hospital de Emergencias Pediátricas, adquirida por S/ 530.000, permanece inoperativa y alojada en una cochera sin ningún tipo de uso. El vehículo fue comprado hace cinco meses, pero hasta el momento no ha atendido ni una sola situación crítica de salud, según reveló un reportaje del dominical Panorama.

Se trata de una unidad especializada de tipo III, que fue entregada en octubre de 2025, para asistir a niños con complicaciones urgentes, realizar intervenciones quirúrgicas y trasladar a menores con distintas enfermedades de provincias a Lima. Sin embargo, a la fecha no cuenta ni siquiera con una batería que permita encenderla.

No hay explicaciones claras

Consultado por este caso, el director del hospital, Jorge Jáuregui Miranda, señaló al principio que se trata de una ambulancia nueva y que, por ende, "debería funcionar perfectamente". No obstante, al ser cuestionado por la operatividad del vehículo, admitió que tiene un problema con la batería.

Pero ese no es el único problema, pues cuando se le pidió mostrar si funciona o no la unidad, las cámaras registraron que la puerta del compartimento por donde ingresan a los pacientes no podía abrirse, lo que evidencia que la movilidad prácticamente se encuentra abandonada y nadie la manipula.

Un factor adicional es que la ambulancia tampoco contaría con su respectiva placa y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para operar. Si bien el director afirmó que esto ocurre por "trámites administrativos ajenos a su voluntad", la empresa proveedora de la unidad indicó que la demora en el trámite de estos documentos se da porque desde hospital tardaron en enviar la documentación necesaria.

