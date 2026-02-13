Incautan más de 40.000 medicamentos de venta restringida en Piura

Se incautaron 40.329 unidades de medicamentos de diversos tipos y marcas. Foto: Ministerio Público

Más de 40.000 medicamentos fueron incautados durante un operativo realizado por la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura en coordinación con la Policía Nacional. El hallazgo se realizó en el Complejo de Mercados de Piura.

En total se encontraron 40.329 unidades de medicamentos de diversos tipos y marcas, entre ellos Antalginas, Panadol Antigripal y Forte, Natizol, Nastiflu, Tapsin Plus, Chao, Anaflex, Mujer, Betametasona, Clotrimazol, Portil ND, VitaPirena, Kitadol Migraña, Roban Forte, Gripacheck, entre otros. De acuerdo a la norma vigente, estos medicamentos solo deben ser expendidos con receta médica y en establecimientos farmacéuticos autorizados.

Al respecto, las fiscales a cargo informaron que los medicamentos se encontraban almacenados y conservados sin respetar las exigencias sanitarias establecidas; otros, incluso, eran de procedencia desconocida y mostraban señales de ser falsificados.

Ante ello, las autoridades procedieron con la incautación de los productos, con la finalidad de frenar la comercialización ilegal de productos farmacéuticos y salvaguardar la salud de la población.

El Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos regulados y oficiales y, en caso de conocer de algún caso irregular, denunciar de inmediato.