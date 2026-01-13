HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Serpar cierra piscinas en clubes zonales de Lima por mantenimiento: conoce cuáles son y la fecha de reapertura

De acuerdo con Serpar, los cierres de los establecimientos públicos forman parte de un programa de mantenimiento y prevención con el fin de preservar el óptimo estado de las instalaciones.

Serpar anunció el cierre temporal de piscinas en Lima por motivos de mantenimiento
Serpar anunció el cierre temporal de piscinas en Lima por motivos de mantenimiento | Composición LR | Difusión

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) informó sobre el cierre temporal de varias piscinas en clubes metropolitanos debido a tareas de mantenimiento preventivo. Esta medida tiene como objetivo asegurar la seguridad de las miles de familias asistentes y mantener condiciones sanitarias adecuadas durante la temporada de verano 2026, cuando la afluencia a estos espacios recreativos aumenta.

Asimismo, las clases impartidas en los talleres dentro de los establecimientos quedarán suspendidas durante este período de mantenimiento para ser luego recuperadas, según la programación que Serpar comunicará oportunamente a través de sus canales oficiales.

Comunicado de Serpar sobre el cierre temporal de piscinas. Foto: FB

Comunicado de Serpar sobre el cierre temporal de piscinas. Foto: FB

¿Qué piscinas estarán cerradas y cuándo será su repartura?

Según el comunicado oficial, las piscinas recreativas y semiolímpicas del Club Metropolitano Sinchi Roca, ubicado en Comas, y del Club Metropolitano Wiracocha, en San Juan de Lurigancho, estarán cerradas desde el martes 13 hasta el viernes 16 de enero de 2026.

Por otro lado, en el Club Metropolitano Cahuide, en Ate, la restricción afectará únicamente a las piscinas recreativas, mientras que el resto de los servicios seguirá operando con normalidad. Las piscinas reabrirán el sábado 17 de enero de 2026, en su horario habitual.

Condiciones de una piscina saludable

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), recordó los criterios que definen si una piscina es saludable y apta para el uso público durante la temporada de verano. Entre los aspectos revisados se encuentran:

  • Calidad microbiológica del agua.
  • Estado de limpieza del área de piscina y zonas comunes.
  • Condiciones del equipamiento e instalaciones sanitarias.
  • Documentación sanitaria en regla y vigente.

Según Digesa, en el país existen más de 2.400 piscinas, de las cuales aproximadamente el 60 % tiene la calificación de saludable. La supervisión sanitaria es descentralizada y se realiza semanalmente en verano y quincenalmente en invierno.

Las piscinas que cumplen con los requisitos establecidos reciben el distintivo de "Piscina Saludable", válido por un año, lo que certifica que el lugar es adecuado para la recreación. Si no se cumplen los estándares, los propietarios o administradores deben corregir las deficiencias para obtener nuevamente la calificación de saludable.

