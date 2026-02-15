Arrojan bomba lacrimógena en discoteca de Trujillo

Una explosión de gases lacrimógenos llenó el ambiente y obligo que decenas de asistentes salieran al exterior del local. Foto: Composición LR / Cortesía

Una explosión de gases lacrimógenos llenó el ambiente y obligo que decenas de asistentes salieran al exterior del local. Foto: Composición LR / Cortesía

Minutos de terror vivieron los asistentes de la discoteca Nia en Trujillo, luego de que desconocidos arrojaran una bomba lacrimógena en el interior del establecimiento, lo que generó pánico entre decenas de jóvenes que estaban disfrutando la celebración por el Día de San Valentín.

Según información policial, el hecho ocurrió la madrugada del domingo 15 de febrero y afectó otro local nocturno de diversiones. Hasta el momento no han confirmado heridos ni víctimas mortales.

Por su parte, testigos señalaron que, de repente, una explosión de gases lacrimógenos llenó el ambiente, dificultando la respiración y generando un caos. Muchas personas intentaron salir corriendo del lugar para ponerse a salvo, mientras que otros buscaban refugio para evitar el contacto con las sustancias químicas.

“Casi me muero. Lo peor es que aventaron gas y otras cosas más. La gente un lio, se aplastaron entre ellos para salir de la discoteca”, contó asustada una de las asistentes que se encontraba en Nia junto a un grupo de jóvenes, a La República.