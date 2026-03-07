HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

El partido por la última fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y Deportivo Soan se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Alianza Lima y Deportivo Soan se enfrentan por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Alianza Lima y Deportivo Soan se enfrentan por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO juegan este domingo 8 de marzo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la última fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura, puedes seguirlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Facundo Morando marcha en el primer lugar del campeonato con 49 puntos. Si bien, ya aseguraron su pase a los cuartos de final, buscarán finalizar esta etapa como líderes para tener la preferencia en cuanto al rival para la siguiente fase. Por el lado de Deportivo Soan, tienen 18 puntos y cuentan con chances de clasificar, pero saben que al frente tiene a un duro rival.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima vóley, podría llegar al poderoso Fluminense según medio brasileño

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Soan?

El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Soan arrancará desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia: 6.00 p. m.
  • Venezuela: 6.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.
  • Paraguay: 7.00 p. m.
  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Uruguay: 7.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Soan?

Alianza Lima vs Deportivo Soan llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Alianza Lima vs Deportivo Soan

Estos son los últimos enfrentamientos entre Alianza Lima y Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley.

  • Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan | 19.11.25
  • Alianza Lima 3-2 Deportivo Soan | 02.03.25
  • Alianza Lima 3-0 Deportivo Soan | 11.01.25

Pronóstico de Alianza Lima vs Deportivo Soan

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Deportivo Soan.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,01), gana Deportivo Soan (10,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,01), gana Deportivo Soan (9,70)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,01), gana Deportivo Soan (9,00)

PUEDES VER: San Martín sufre duro revés previo al partido contra Universitario: FPV le quitó los puntos tras reclamo de Circolo

lr.pe

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Soan

Las entradas para presenciar los partidos por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estas son las ubicaciones y precios para asistir al evento deportivo:

  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles
  • General: 20 soles

¿Cómo ver Alianza Lima vs Deportivo Soan por internet?

La transmisión en línea de este y todos los partidos del campeonato peruano están a cargo de la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Partidos del día 8 de marzo en la Liga Peruana de Vóley

  • Géminis vs Rebaza Acosta | 3.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan | 5.00 p. m.
