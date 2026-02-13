Intento de atentado con 80 explosivos NO ocurrió en la UCV de Trujillo

LO FALSO:

Intento de atentado con 80 explosivos ocurrió en la UCV de Trujillo.

LO VERDADERO:

Medios periodísticos reportaron que los explosivos fueron hallados en las afueras de la empresa de consultoría CSinergia.

A través de Google Maps se confirmó que los materiales se arrojaron en el frontis de Csinergia.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, comenzó a circular un video en el que Jorge Paredes Terry, candidato al Senado por el partido Podemos Perú, aseguró que 80 cartuchos de dinamita fueron dejados en la puerta de la Universidad César Vallejo en Trujillo. Además, acusaba al candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, de “armar” un supuesto atentado contra la universidad para “llamar la atención y victimizarse”, según expresó.

Sin embargo, los explosivos realmente fueron depositados en las afueras de las oficinas de la empresa de consultoría CSinergia, ubicada en la calle Los Tilos, urbanización California, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

Delincuentes dejaron una bolsa con explosivos afuera de Csinergia

Diversos medios, como La República, Perú 21 y Correo, reportaron que, según un video captado por las cámaras de seguridad el miércoles 5 de febrero, dos delincuentes en una motocicleta dejaron una bolsa llena de dinamitas frente a Csinergia. La mecha estaba encendida y estuvo a punto de causar una tragedia.

Delincuentes dejaron dinamita en el frontis de CSinergia. Foto: captura Facebook

De acuerdo a lo narrado por los medios, pocos minutos después, un camión recolector de basura pasó por la zona, y uno de los trabajadores, al confundir la bolsa con residuos, la arrojó al vehículo sin saber que contenía material altamente explosivo. Posteriormente, el personal del camión de basura descendió y dejó la bolsa en la vía pública. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) llegaron al lugar, acordonaron la zona y retiraron de manera segura los cartuchos de dinamita.

Por otro lado, el jefe de la región policial de Trujillo, general Franco Moreno Panta, afirmó que estos atentados con dinamita son parte de una extorsión dirigida a un empresario. Además, comentó que los líderes visibles de la banda no se encuentran en la jurisdicción de Trujillo, por lo que la investigación cuenta con el respaldo de la Policía Nacional y la cooperación internacional de fuerzas de Sudamérica.

Un recolector de basura recogió la bolsa de dinamitas, pero no explotó. Foto: captura Facebook

Google Maps confirma que intento de atentado no ocurrió en la UCV

El equipo de Verificador de La República ingresó al sitio web de la empresa de consultoría CSinergia y constató que su ubicación figura como Los Tilos 175, calle Las Orquídeas Mz. C1-Lote 11, distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo.

Tras llevar a cabo una búsqueda en Google Maps y comparar las imágenes con el video que originó la verificación de esta nota, el Verificador de La República concluyó que ambas imágenes corresponden al mismo lugar, basado en el reconocimiento de una casa de tres pisos de color marrón, ubicada frente a un muro de ladrillos y cerca de un pequeño arbusto.

Gracias a Google Maps se confirmó que el lugar que se quiso atentar fue CSinergia. Foto: captura/Facebook

Conclusión

El video difundido por Jorge Paredes Terry, candidato al Senado por Podemos Perú, sobre un supuesto atentado en la Universidad César Vallejo en Trujillo resultó ser falso. En realidad, según informes periodísticos, los cartuchos de dinamita fueron hallados en las afueras de la empresa de consultoría CSinergia y no en la universidad como se había indicado. Finalmente, la verificación realizada por La República a través de Google Maps confirmó la ubicación precisa del hallazgo de los explosivos, con lo que disipó las acusaciones infundadas del video inicial.

