En vísperas del 'Día de los Enamorados', esta fecha es una ocasión especial para expresar sentimientos a través de regalos, mensajes y gestos románticos que resaltan su importancia cultural. Aunque suele estar relacionada con el cariño de pareja, en muchos países también es un día para festejar la amistad.

En la actualidad, esta festividad se ha convertido en un fenómeno cultural y comercial por la venta de flores, chocolates, cenas especiales y detalles personalizados. Sin embargo, más allá del intercambio de regalos y demostraciones públicas de afecto, pocos conocen el verdadero origen del 'Día de San Valentín' y cómo esta fecha llegó a convertirse en símbolo universal del amor romántico.

¿Cuál es el origen del 'Día de San Valentín'?

Según la leyenda, todo se remonta a la Antigua Roma, donde un sacerdote llamado Valentín desafió una orden del emperador Claudio II, quien había prohibido los matrimonios entre jóvenes al considerar que los solteros eran mejores soldados. Valentín, en contra de esta disposición, celebraba bodas en secreto para las parejas que deseaban unir sus vidas. Al descubrirse su desobediencia, fue encarcelado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero del año 270 d.C.

Con el paso del tiempo, su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y amor verdadero. En el año 496, el papa Gelasio I proclamó el 14 de febrero como un día en honor a San Valentín, consolidando así la fecha como una festividad cristiana que, siglos después, evolucionaría hasta convertirse en la celebración del amor y la amistad que hoy se conoce en gran parte del mundo.

¿Cuál es el otro nombre que se le conoce a San Valentín en otros países?

La festividad también ha hecho que el nombre de esta fecha se modifique constantemente en varios puntos del mundo y que, en cada lugar, adopte diferentes denominaciones. En algunos casos, el enfoque de esta fecha especial varía e incluye no solo a las parejas, sino también a amigos y familiares.