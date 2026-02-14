Niña de 9 años es salvada tras ingerir más de 20 imanes en Breña: su madre revela cómo lo descubrió

Luego de ingerir más de 20 imanes de alta potencia sin que su familia lo supiera, una niña de 9 años fue trasladada de emergencia al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en el distrito de Breña. La menor ingresó con dolor abdominal causado por la unión de estos objetos metálicos en su interior.

"Creo que lo ha estado ingiriendo durante varios días y no nos decía nada. Fue entonces cuando comenzó a sentir dolor en el estómago, y nosotros pensábamos que era debido a gases", comentó la madre en una entrevista para América TV.

La paciente fue sometida a exámenes médicos, donde admitió haber ingerido de forma progresiva los imanes de un juguete con piezas pequeñas apilables, a lo largo de cinco días, tras haber visto en internet que podrían retirarse con una moneda. La radiografía reveló la presencia de dos grupos unidos en forma de "V", lo que provocó perforaciones internas en su organismo.

Menor confesó en el INSN que comió los imanes tras ver un video en internet. Foto: Minsa.

Menor requirió endoscopia y cirugía para extraer 22 imanes

Inicialmente, el equipo médico logró retirar 12 imanes del cuerpo de la niña mediante endoscopia. El Dr. Aníbal Alarcón Olivera, jefe del Servicio de Gastroenterología, quien lideró la intervención, indicó que aún quedaban piezas que se encontraban fuera del estómago. Por esta razón, la menor fue operada el 6 de febrero, donde se logró extraer los 10 metales restantes.

Tras la operación, el cirujano pediatra José Tapia, del Servicio de Emergencia, informó que los pedazos se habían separado dentro de su organismo. Mientras algunos se quedaron en el estómago, otros avanzaron hasta el intestino delgado. El médico aseguró que la paciente ya se encuentra fuera de peligro y que su organismo se regenerará con el tiempo. Además, explicó que lo que permanecía en su cuerpo era de neodimio, un metal raro que posee entre 6 y 7 veces más fuerza que los comunes.

El INSN informó que, hasta la fecha, ha atendido 15 casos similares. De estos, tres fueron tratados por el Servicio de Gastroenterología en lo que va del año, y 10 en 2025, mientras que el Servicio de Emergencia ha reportado dos casos que requirieron intervención quirúrgica.

