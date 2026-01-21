Operan a oscuras: médicos denuncian apagón en el Hospital del Niño en Breña y afectación en la UCI de Pediatría | Foto: Cortesía Alexandra Ampuero.

Alrededor de las 5:00 p. m., un apagón sorprendió a los médicos del Hospital del Niño, ubicado en el distrito de Breña, y los obligó a continuar una cirugía cardiovascular alumbrándose con linternas de celulares, ante la ausencia de un plan de contingencia aprobado para este tipo de emergencias.

De acuerdo con el testimonio de los doctores, el corte de energía paralizó por completo los sistemas del establecimiento: se apagaron los motores, dejaron de funcionar los ascensores y el aire acondicionado. Incluso reportaron la falta del suministro de agua. La interrupción del servicio eléctrico afectó directamente a la sala de operaciones y a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Pediatría.

Operación en medio del apagón

En un video, compartido en Twitter por la periodista Alexandra Ampuero, se observa al equipo médico realizando la intervención quirúrgica en condiciones precarias, usando sus teléfonos móviles como única fuente de luz. Sin embargo, los propios profesionales advirtieron que las baterías comenzaban a agotarse, lo que incrementó el riesgo para el paciente.

El personal de salud responsabiliza al nuevo director del hospital, Jesús Domínguez, por no haber aprobado el plan de contingencia que debería activarse ante este tipo de emergencias. Señalan que, en estos casos, lo normal es trasladar a los pacientes a otros establecimientos, medida que no pudo ejecutarse debido a la falta de protocolos oficiales.

Además, indicaron que había más pacientes en espera para ser operados, lo que generó mayor preocupación por la continuidad de la atención. Los médicos aseguraron que temen represalias, debido a que —según denuncian— el actual director ya ha retirado a trabajadores que han cuestionado su gestión.

Minsa reestablece el servicio

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó a través de un comunicado, publicado minutos antes de las 10 p.m., que lograron restablecer el suministro eléctrico y las actividades se desarrollan con normalidad dentro del nosocomio.

Comunicado del Instituto Nacional del Niño. Foto: Minsa.

