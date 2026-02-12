Menor de 6 años no puede operarse por desabastecimiento en Incor de EsSalud | José Abanto | La República

Menor de 6 años no puede operarse por desabastecimiento en Incor de EsSalud | José Abanto | La República

Desde 2024, un niño de seis años permanece en lista de espera para una importante cirugía cardíaca en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), centro especializado que forma parte del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Según la madre del menor, el proceso es clave dentro de su tratamiento, pero no ha podido ser programado hasta el momento debido a la falta de insumos médicos necesarios para realizar el procedimiento.

TE RECOMENDAMOS ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Una cirugía clave que no se puede prolongar más

Su familiar detalla que requiere una operación de Fontán, la cual forma parte de una secuencia de intervenciones para pacientes con cardiopatías congénitas complejas. De acuerdo a su explicación, esta cirugía debe realizarse tras dos operaciones previas para evitar el deterioro progresivo del sistema circulatorio.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“El insumo, según me señaló el doctor, es un tubo que se usa en la operación”, indicó para Latina. Añadió que el procedimiento es determinante para preservar las venas pulmonares y mantener abierta la posibilidad de un trasplante en el futuro. “De no realizarse, las venas pulmonares van a trabajar tanto que se desgastarán; por lo que, así hubiese más adelante un corazón para él, no podría ser trasplantado”, sostuvo.

De acuerdo con la explicación médica que recibió, la cirugía suele realizarse en niños pequeños, desde los dos años. A partir de los seis, cada caso debe evaluarse con mayor rigurosidad debido a la complejidad del postoperatorio. El menor actualmente tiene seis años y está próximo a cumplir siete. “Gracias a Dios está estable de salud, no tiene complicaciones”, precisó su madre, aunque advirtió que el tiempo juega en contra.

PUEDES VER: EsSalud sin respuesta clara ante falta de medicamentos para más de 13 millones de asegurados

Lista de espera y gestiones sin respuesta clara

En septiembre de 2024, el niño se encontraba en el puesto 32 de la lista de espera. Ese mismo mes debía iniciar un cateterismo previo para determinar la viabilidad de la operación, pero la cita no se concretó. “No me llamaron porque no había insumos. Me dijeron que no sabían si esto iba a durar días, semanas, meses o años”, relató. Ante la falta de información, la familia evaluó alternativas en otros establecimientos, pero asegura que el INCOR es el único hospital de EsSalud que realiza este procedimiento específico.

La madre presentó un reclamo y solicitó detalles sobre el estado de los insumos. Según refiere, en una respuesta formal se consignó que estos se habían agotado en octubre, sin precisar el año, y que se gestionarían “a la brevedad”. Sin embargo, en diciembre de 2025, durante una nueva consulta médica, recibió otra versión. “El doctor me señaló que la situación seguía igual y a la espera de que para este 2026 se agilice; entonces aún no hay fecha”, afirmó.

“Primero me dicen que ya se está gestionando en un documento firmado por el jefe del INCOR y después que aún no. ¿De qué estamos hablando?”, cuestionó. “Como mi pequeño, cuántos niños habrán. Estamos hablando de vidas de niños”.

PUEDES VER: Fiscalía advierte posible delito contra la salud pública por falta de medicamentos en el Hospital Guillermo Almenara tras denuncias de pacientes

Equipos inoperativos y bajo stock de medicamentos

La situación se da en medio de un informe reciente de la Contraloría, en el que se detalla que 90 equipos biomédicos del reciento se encuentran inoperativos. De ellos, 62 corresponden a dispositivos de alta criticidad utilizados en áreas como cuidados intensivos, cardiología clínica e intervencionista, anestesiología cardiovascular y salas quirúrgicas.

Entre los aparatos fuera de servicio figuran ecocardiógrafos avanzados, electrocardiógrafos, desfibriladores con monitor y bombas de infusión de doble canal. El documento clasifica 71 equipos como inoperativos para baja, sin posibilidad de reparación, y 19 pendientes de arreglo.

Asimismo, se identificó que 82 medicamentos cuentan con disponibilidad reducida a menos de dos meses, incluidos 18 considerados esenciales para terapias cardiovasculares. También se reportó el agotamiento de fármacos clave como el inmunosupresor Tacrolimus, fundamental en pacientes trasplantados.

En un comunicado, el INCOR informó que ejecutó acciones preventivas y correctivas desde el 22 de enero tras las observaciones del órgano de control. La entidad señaló que el 65% de los equipos biomédicos reportados corresponde a instrumentos en desuso por obsolescencia o reemplazo, actualmente en proceso administrativo de baja, aunque figuren en el sistema. El porcentaje restante, según indicó, se encuentra en reparación, reposición o proceso de adquisición.

Mientras se desarrollan estas gestiones, el menor continúa a la espera de que se programe la intervención que forma parte esencial de su tratamiento. Hasta la fecha, no existe una fecha confirmada para la cirugía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.