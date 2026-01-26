Colectivero sobrevive a múltiples disparos tras ser extorsionado en Comas: "Había pasajeros sentados"

El hombre reveló que es la primera vez que sufre una extorsión en Comas. | Foto: composición LR/ Latina

El hombre reveló que es la primera vez que sufre una extorsión en Comas. | Foto: composición LR/ Latina

Colectivero de 72 años sufrió un grave ataque cuando estaba en ruta con varios pasajeros. Extorsionadores aparecieron en una moto líneal y realizaron múltiples disparos contra el vehículo alrededor de las 11:30 a. m. del domingo 25 de enero, en el mercado Velasco, sector Año Nuevo de Comas.

El accidente fue una amenaza directa de los delincuentes hacia la empresa de transporte en la que trabaja la víctima.

Colectivero fue amenazado de muerte en Comas

De acuerdo al testimonio del hombre, él y los pasajeros se trasladaban por la cuadra 2 del jirón Leopoldo Meza cuando fueron atacados a plena hora del día por dos sujetos encapuchados que viajaban en una motocicleta en Lima Norte.

Los extorsionadores se acercaron a la ventana del piloto para insultar y amenazar al conductor con asesinar uno a uno si no se "ponía en línea". Al instante, los criminales disparon cuatro veces contra las llantas del vehículo y antes de huir del lugar dejaron una nota con un número telefónico como medio para contactarse y hacer sus demandas a la víctima. Los delincuentes escaparon por la avenida Miguel Grau.

El adulto mayor entregó las pruebas a la Policía Nacional del Perú y reveló que es la primera vez que recibe una amenaza de los criminales en sus 20 años trabajando con su colectivo. Tras este ataque tiene pensado dejar de manejar por el peligro al que está expuesto.

"Yo ya me voy a retirar de acá. Mis hijos ya no quieren. Este era mi único sustento. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo 75 años y ya a esta edad nadie me va a recibir por eso tenía que buscarmela así de colectivo", reveló a Latina.

