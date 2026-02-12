Extorsionadores retienen a transportistas y los obligan a grabar amenazas en SJL: "Con ellos tenemos que arreglar"

La empresa sería víctima de continuas extorsiones por parte de bandas delictivas en San Juan de Lurigancho. | Composición LR | Difusión

Dos conductores de la empresa Santa Rosita fueron interceptados por delincuentes armados, quienes los amenazaron con armas de fuego y detuvieron su ruta para obligarlos a enviar un mensaje intimidatorio a sus compañeros en la zona de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según las imágenes, los agresores apuntaron con sus revólveres a los choferes para exigir el pago de cupos a manos de una nueva organización criminal en el área. "Compañeros, ahora estoy con el grupo del menor, ellos son los encargados y debemos alinearnos", dice la víctima desde su vehículo.

Difunden amenazas contra trabajadores de Santa Rosita

El objetivo de los criminales era grabar un mensaje de intimidación para que los conductores aceptaran sus demandas. En las grabaciones, que ya circulan en redes sociales, se escucha que el cobro de extorsiones será semanal; sin embargo, no se menciona el monto exigido.

"El grupo del panameño ya no está encargado de esto, ahora lo manejarán ellos. Con ellos debemos negociar cada semana", afirma el trabajador retenido. Según las amenazas, el cobro de extorsiones anteriormente estaba bajo el control de una banda conocida como Los Panameños; sin embargo, las nuevas amenazas provienen de exintegrantes de dicha organización, quienes ahora se presentan como "los menores".

