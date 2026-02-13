HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Prisión para quienes faciliten comunicaciones ilegales en las cárceles

Aprueban decreto legislativo que sanciona con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años a quienes organicen, financien, instalen, operen, mantengan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones. La pena se eleva hasta 10 años cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público.

Sancionarán con prisión a quienes faciliten comunicaciones desde las cárceles
Sancionarán con prisión a quienes faciliten comunicaciones desde las cárceles

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) confirmó una realidad preocupante: Solo 30 de los 69 penales del país tienen inhibidores de señal instalados en las cárceles. Aún así, algunos de estos bloqueadores son burlados por bandas criminales para seguir operando dentro de los centros de reclusión.

Únete a nuestro canal de política y economía

En efecto, esto ha facilitado llamadas ilegales, extorsiones y problemas de seguridad, incluso afectando a comunidades vecinas por bloqueos mal direccionados.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Y es que, pese a los bloqueadores de señal existentes, el crimen organizado ha encontrado una forma externa y eficaz de mantener la conectividad con antenas Wi-Fi camufladas en el vecindario.

La vulnerabilidad no solo alcanza a los penales ubicados en Lima y otras ciudades de la costa sino a los establecimientos considerados de máxima seguridad como el penal de Challapalca, en Tacna.

PUEDES VER: Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

lr.pe

En octubre del año pasado el jefe del Inpe de entonces admitió que este recinto, pese a albergar a los delincuentes más peligrosos del país, no contaba con bloqueadores operativos.

Tipifican uso de comunicaciones ilegales

Ayer, por iniciativa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Ejecutivo aprobó el decreto legislativo N° 1733 que tipifica el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles con el objetivo de frenar las nuevas modalidades delictivas que hacen uso de los servicios de telecomunicaciones para permitir o facilitar comunicaciones ilegales desde el interior de los penales.

La norma incorpora el artículo 280-A al Código Penal y sanciona con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años a quienes organicen, financien, instalen, operen, mantengan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, alámbricos o inalámbricos, destinados a facilitar comunicaciones ilegales de personas privadas de libertad.

La pena se eleva hasta diez años cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público, cuando se abusa de conocimientos técnicos especializados o de vínculos con empresas del sector telecomunicaciones, o cuando se actúa como parte de una banda u organización criminal.

PUEDES VER: “Bienvenidos al infierno”: 4.366 presos venezolanos en las cárceles del Perú

La medida busca frenar el funcionamiento de redes de internet clandestinas y antenas ilegales instaladas en los alrededores de los establecimientos penitenciarios, que permiten a internos mantener comunicaciones y coordinar actividades delictivas desde el interior.

lr.pe

Esta problemática ya ha sido advertida en casos como Ancón I y Aucallama, así como en otros penales donde se han detectado modalidades similares.

Hasta ahora, la legislación penal no sancionaba de forma completa todas las conductas relacionadas con el suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

No solo ingreso de celulares

Con esta modificación, el Estado podrá actuar contra toda la cadena vinculada a este delito. No solo se castigará el ingreso de celulares a los penales, la instalación de antenas en zonas restringidas —incluidos los 200 metros alrededor de los establecimientos— o el uso indebido del espectro radioeléctrico, sino también a quienes organicen, financien o faciliten la infraestructura necesaria para brindar estos servicios ilegales a los internos.

Asimismo, se modifica el artículo 368-A del Código Penal con el fin de reubicar la conducta referida a “proporcionar la señal para el acceso a internet desde el exterior del establecimiento penitenciario” dentro del nuevo tipo penal incorporado mediante el artículo 280-A. En específico, dicha conducta se integra en el supuesto ilícito de “prestar”, fortaleciendo así la coherencia y sistematicidad del Código Penal frente a esta modalidad delictiva.

Más control tecnológico

El decreto también incorpora una disposición que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a implementar mecanismos tecnológicos y analíticos para detectar emisiones radioeléctricas ilegales y localizar antenas que operen sin autorización o fuera de los parámetros técnicos permitidos en el ámbito geográfico de los penales y centros juveniles.

PUEDES VER: Hay en las cárceles 7.065 personas mayores de 60 años

Para ello, se autoriza de manera excepcional la contratación de bienes especializados durante el Año Fiscal 2026, mediante un procedimiento no competitivo previsto en la Ley General de Contrataciones Públicas, con el fin de agilizar la implementación de estos sistemas de supervisión.

Las medidas fortalecen la seguridad pública y penitenciaria sin generar gasto adicional para el Estado. Además, buscan reducir la comisión de delitos coordinados desde los establecimientos de reclusión, protegiendo a la ciudadanía, a las pequeñas y medianas empresas, al sistema de justicia y al propio sistema penitenciario.

lr.pe

Ahora, el reto es implementar una tecnología moderna, focalizada y articulada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y operadores, que bloqueen la señal fuera y dentro de los centros de reclusión.

Notas relacionadas
Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

LEER MÁS
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

LEER MÁS
Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

LEER MÁS
Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Prisión para quienes faciliten comunicaciones ilegales en las cárceles

Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: "Llevaría a mi hija"

UTC vs Cusco FC pronóstico HOY: a qué hora y dónde ver partido de EN VIVO por Liga 1 2026

Política

Paz de la Barra califica gobierno de José Jerí como Improvisado y cuestiona encuestas electorales

Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

Moción de censura contra Jerí: estos son los congresistas que se oponen al debate en el Pleno Extraordinario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Paz de la Barra califica gobierno de José Jerí como Improvisado y cuestiona encuestas electorales

Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

Moción de censura contra Jerí: estos son los congresistas que se oponen al debate en el Pleno Extraordinario

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025