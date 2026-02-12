Disparan contra vivienda de exalcalde en Piura
Un vehículo de propiedad de Walter Ayala resultó con impactos de bala. La Policía halló casquillos de bala en la zona.
Un nuevo atentado causó terror en Piura. Esta vez, el exalcalde del distrito de La Unión, Walter Ayala Antón, fue blanco de un grupo de delincuentes que, sin reparos, dispararon contra su vivienda.
El hecho ocurrió la noche del último miércoles 11 de febrero, cuando los vecinos alertaron a las autoridades de una ráfaga de disparos provenientes de la vivienda de la exautoridad edil, ubicada en el centro de la ciudad.
Al llegar, los efectivos hallaron varios casquillos de la bala en la zona. Además, notaron tres impactos de proyectil en la parte frontal de un volquete de propiedad de Ayala.
Aunque no se reportaron heridos ni víctimas mortales, los vecinos expresaron su temor ante el nivel de inseguridad que azota a la región.
Por el momento, la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura continúa investigando el móvil detrás del ataque. El caso se mantiene en reserva.