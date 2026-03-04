Corte de La Libertad reconoce a 143 jóvenes que culminaron con éxito el programa de Voluntariado Judicial 2025 - II

La máxima autoridad judicial instó a los jóvenes a seguir en el camino del servicio. Fuente: Difusión.

En una significativa ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, reconoció la labor de los 143 jóvenes estudiantes y profesionales que formaron parte de la segunda convocatoria del Programa de Voluntariado Judicial Multidisciplinario 2025.

Los jóvenes de las carreras profesionales de Derecho, Psicología, Economía, Ingeniería, Ciencias de la Comunicación, Administración, entre otras, se sumaron a la familia judicial por un periodo de tres meses para aprender, desde sus funciones, sobre el trabajo jurisdiccional y administrativo que se desarrolla en la primera Corte del Perú republicano, a favor de los usuarios de la región.

La titular Cecilia León manifestó que ser voluntario en el sistema de justicia requiere temple, ética y una vocación de servicio inquebrantable, virtudes que los voluntarios han demostrado durante su estancia en la Corte de La Libertad.

“La dedicación incansable que superó horarios y desafíos, la empatía profunda con cada persona litigante y la excelencia profesional que elevó la calidad de nuestro servicio judicial han sido las virtudes más resaltantes en ustedes y eso merece ser reconocido y aplaudido”, indicó la doctora León Velásquez.

Además, agradeció a los jóvenes y señoritas que han contribuido significativamente al desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas, las cuales han permitido brindar un servicio más accesible y cercano a la población liberteña que espera respuestas oportunas a sus demandas.

“Su labor nos ha permitido cumplir con nuestras metas clave, como la reducción de la carga procesal judicial y administrativa y la promoción de la justicia restaurativa. Pero, sobre todo, nos ha ayudado a fortalecer la confianza ciudadana en nuestra institución”, remarcó.

Asimismo, la máxima autoridad judicial de la región expresó sus deseos de que esta experiencia les permita a los voluntarios alcanzar un futuro profesional exitoso, ya sea en nuestra institución o en cualquier otro reto que decidan enfrentar.

“El Poder Judicial necesita de su frescura, de su dominio profesional y, sobre todo, de su integridad. Espero que, en un futuro muy cercano, pueda darles la bienvenida, ya no como voluntarios, sino como trabajadores incorporados a nuestra familia judicial”, puntualizó

Finalmente, la abogada Isabel Francheska Carbajal Abanto, exvoluntaria del programa, se dirigió a los jóvenes asistentes para compartir no solo su experiencia durante la primera convocatoria, sino también la valiosa oportunidad que ha alcanzado al integrarse a la Corte Superior de Justicia como trabajadora de la sede judicial de San Pedro de Lloc.

En esta actividad también estuvieron presentes el jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de La Libertad, Manuel Rodolfo Sosaya López, el juez encargado del Voluntariado Judicial, Eliseo Giammpol Taboada Pilco, así como magistrados, personal jurisdiccional y administrativo que fueron tutores de estos jóvenes durante el programa.