HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Datos LR

¡Feliz Día de San Valentín!: 100 frases tiernas y románticas para dedicar y enamorar a tu pareja este 14 de febrero

Este día se convierte en un momento ideal para expresar sus sentimientos a través de mensajes sinceros.

El 'Día de San Valentín' se celebra a nivel mundial cada 14 de febrero y las parejas aprovechan para festejar esta fecha especial.
El 'Día de San Valentín' se celebra a nivel mundial cada 14 de febrero y las parejas aprovechan para festejar esta fecha especial. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

Cada 14 de febrero, el mundo se tiñe de rojo y se llena de detalles, flores y mensajes para celebrar el ‘Día de San Valentín’. Esta fecha, también conocida como el ‘Día de los Enamorados’, se ha convertido en una ocasión especial para expresar amor, gratitud y complicidad hacia la pareja, y recordar la importancia de los pequeños gestos que fortalecen una relación.

La importancia de esta celebración radica en su capacidad de fortalecer la conexión emocional, fomentar la comunicación y renovar el compromiso afectivo. Un mensaje sincero, un detalle inesperado o un simple “te quiero” dicho con intención pueden convertirse en señales poderosas que alimentan el amor y consolidan el noviazgo.

TE RECOMENDAMOS

LA EXTREMA DERECHA SIGUE ENCABEZANDO LAS ELECCIONES | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Conciertos por San Valentín 2026 en Perú: precios de entradas para ver a Corazón Serrano, Segundo Rosero, Antología y más

lr.pe

Las 100 frases tiernas para dedicar a tu pareja este 14 de febrero

Para dedicarle algo a una persona especial no se trata solo de usar palabras bonitas, sino de que el mensaje refleje tu esencia y el momento que están viviendo. A continuación, estos son los mensajes más llamativos para impresionar a tu enamorada en el 'Día de San Valentín'.

  1. Eres la historia que siempre me gusta contar.
  2. Yo, sin tu amor, soy un montón de cosas menos yo.
  3. Eres el único ser humano con dos corazones: el tuyo y el mío.
  4. Mi lugar favorito en el mundo es contigo.
  5. Me he enamorado cientos de veces, y todas de ti.
  6. Pudo haber sido lindo, pero lo hiciste perfecto.
  7. No sabía lo que quería hasta que quería verte todos los días.
  8. Mi lugar favorito es estar entre tus brazos.
  9. Con todo mi amor, para toda la vida.
  10. Gracias por dedicarte a hacernos felices.
  11. Junto a ti todo es posible.
  12. Lo mejor de mi vida es estar en la tuya.
  13. Junto a ti, no existe imposibles.
  14. Contigo en todo momento tengo el corazón contento.
  15. Mi plan no era enamorarme, pero me sonreíste y lo arruinaste.
  16. Cualquiera en su sano juicio habría perdido la cordura por ti.
  17. Será mi sonrisa, pero ¡el motivo eres tú!
  18. Tú eres mi vida, mi mundo y mi universo.
  19. Tal vez no sea la persona más rica, pero a tu lado soy la más afortunada del mundo.
  20. Mi deseo es que solo tus besos me hagan callar.
  21. Me he enamorado muchas veces en mi vida, ¡pero todas de ti!
  22. Te necesito más que los peces al agua.
  23. El amor abre puertas y ventas que ni siquiera existían antes.
  24. Me encanta mi vida, porque mi vida eres tú.
  25. Mi plan no era enamorarme, pero sonreíste y lo arruinaste.
  26. Eres lo más importante de mi vida, sin ti no habría felicidad en mi mundo.
  27. La sonrisa es mía, el motivo eres tú.
  28. Que la suerte de conocerte me dure siempre.
  29. No hay día que no te piense, ni noche que no te extrañe.
  30. Te quiero hasta los límites del universo.
  31. Tú déjate conquistar, yo me encargo de hacerte feliz.
  32. Perdí la cuenta de todos los besos que quiero darte.
  33. Tú eres la historia más bonita que el destino escribió en mi vida.
  34. En esta vida hay tiempo para todo, menos para dejar de pensar en ti.
  35. Cada vez que se cruzan nuestras miradas toco el cielo.
  36. Hasta el infinito es pequeño cuando se trata de lo que siento por ti.
  37. Me encanta despertarme con un mensaje tuyo.
  38. Te cruzaste en mi camino y se me olvidó a dónde iba.
  39. Eres la historia que siempre me gusta contar.
  40. Eres un sueño del cual no quiero despertar.
  41. Yo, sin tu amor, soy un montón de cosas menos yo.
  42. Eres el único ser humano con dos corazones: el tuyo y el mío.
  43. Mi lugar favorito en el mundo es contigo.
  44. Me he enamorado cientos de veces, y todas de ti.
  45. Por más momentos juntos.
  46. Pudo haber sido lindo, pero lo hiciste perfecto.
  47. He hecho de tu sonrisa un refugio.
  48. Pensando en mi felicidad, me acordé de ti.
  49. No sabía lo que quería hasta que quería verte todos los días.
  50. Mi lugar favorito es estar entre tus brazos.
  51. Con todo mi amor, para toda la vida.
  52. Gracias por dedicarte a hacernos felices.
  53. Junto a ti todo es posible.
  54. Lo mejor de mi vida es estar en la tuya.
  55. Junto a ti, no existe imposibles.
  56. Contigo en todo momento tengo el corazón contento.
  57. Mi plan no era enamorarme, pero me sonreíste y lo arruinaste.
  58. Es verte y sonreír.
  59. Cualquiera en su sano juicio habría perdido la cordura por ti.
  60. Será mi sonrisa, pero ¡el motivo eres tú!
  61. Tú eres mi vida, mi mundo y mi universo.
  62. Tal vez no sea la persona más rica, pero a tu lado soy la más afortunada del mundo.
  63. Mi deseo es que solo tus besos me hagan callar.
  64. Me he enamorado muchas veces en mi vida, ¡pero todas de ti!
  65. Esperaría 1000 vidas solo para vivir una a tu lado.
  66. Te necesito más que los peces al agua.
  67. El amor es un verbo que funciona mejor en plural.
  68. El amor abre puertas y ventas que ni siquiera existían antes.
  69. Me encanta mi vida, porque mi vida eres tú.
  70. Mi plan no era enamorarme, pero sonreíste y lo arruinaste.
  71. De ti me sedujo tu alma.
  72. Eres lo más importante de mi vida, sin ti no habría felicidad en mi mundo.
  73. La sonrisa es mía, el motivo eres tú.
  74. El amor es un rayo de luna.
  75. Que la suerte de conocerte me dure siempre.
  76. No hay día que no te piense, ni noche que no te extrañe.
  77. Te quiero hasta los límites del universo.
  78. Tú déjate conquistar, yo me encargo de hacerte feliz.
  79. Perdí la cuenta de todos los besos que quiero darte.
  80. Tú eres la historia más bonita que el destino escribió en mi vida.
  81. En esta vida hay tiempo para todo, menos para dejar de pensar en ti.
  82. Cada vez que se cruzan nuestras miradas toco el cielo.
  83. Para mí, tú eres verano todo el año.
  84. Hasta el infinito es pequeño cuando se trata de lo que siento por ti.
  85. Me encanta despertarme con un mensaje tuyo.
  86. Te cruzaste en mi camino y se me olvidó a dónde iba.
  87. Mi única adicción lleva tu nombre.
  88. Pronunciar tu nombre es deletrear mi destino.
  89. Eres el regalo que no merezco, ¡gracias por estar en mi vida!
  90. Te quiero hoy, mañana y siempre.
  91. Mi felicidad tiene tu nombre.
  92. Contigo me iría al fin del mundo.
  93. Quiero envejecer contigo.
  94. Tú eres la estrella de mi universo.
  95. Eres todo lo que siempre soñé.
  96. Lo siento por amarte demasiado, pero no sé amarte menos.
  97. Mi corazón es perfecto porque tú estás dentro de él.
  98. Cuanto más te conozco, más me quiero contigo.
  99. No importa cuánto esperas, sino a quién.
  100. Tengo ganas de un futuro contigo.
Notas relacionadas
Parque de las Leyendas celebrará San Valentín bajo las estrellas con evento nocturno especial este 14 de febrero

Parque de las Leyendas celebrará San Valentín bajo las estrellas con evento nocturno especial este 14 de febrero

LEER MÁS
Mes de San Valentín 2026: ‘Love Up!’, conciertos y más actividades para celebrar con tu persona favorita en Lima

Mes de San Valentín 2026: ‘Love Up!’, conciertos y más actividades para celebrar con tu persona favorita en Lima

LEER MÁS
Antología, ícono de la música andina, ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima por el Día de San Valentín

Antología, ícono de la música andina, ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima por el Día de San Valentín

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

LEER MÁS
Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana

Samahara Lobatón le pregunta en vivo a Youna si aún la ama y el barbero sorprende con su respuesta: "Te quiero muchísimo"

Datos LR

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

¿Quién fue Karl Lamp, el llamado 'Inca alemán' que intentó restaurar el Tahuantinsuyo?

¿Por qué siempre hay piedras en las vías del tren? Esta es la verdadera razón

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Segundo Montalvo niega pacto entre el cerronismo y fujimorismo: “Estamos juntos, pero no revueltos”

José Jerí pasó la semana encerrado en Palacio y sostenido por congresistas fujimoristas que buscan reelección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025