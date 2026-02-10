Matrícula Digital 2026: habilitan link para verificar si tu hijo alcanzó vacante en colegios seleccionados para el año escolar

El Ministerio de Educación (Minedu) inició el proceso de asignación de vacantes de la matrícula digital 2026. Desde este 10 de febrero, las familias pueden consultar el estado de sus solicitudes y confirmar si sus menores obtuvieron una vacante para el próximo año escolar, que comenzará el 16 de marzo.

Según informó la entidad, en Lima Metropolitana el estado de la solicitud podrá revisarse del 10 al 16 de febrero, mientras que en otras regiones el periodo será del 9 al 13 del mismo mes. Para acceder al resultado, los tutores deben ingresar a la plataforma oficial matriculadigital.pe.

¿Cómo revisar si tu hijo obtuvo vacante?

La verificación se realiza mediante la web habilitada por el Minedu. Allí, las personas responsables del registro deben ingresar con sus credenciales para consultar si la vacante fue asignada en alguna de las instituciones educativas seleccionadas durante el proceso, que culminó recientemente con más de 331.000 solicitudes registradas.

Si el sistema muestra el mensaje “vacante asignada”, significa que el o la estudiante obtuvo un cupo y se deberá completar la matrícula, además de recibir la ficha única y el reglamento interno. En caso de que figure “no alcanzó vacante”, se recomienda revisar las demás solicitudes realizadas en diferentes colegios.

Cabe precisar que la asignación no depende del orden de inscripción, sino de un sistema que prioriza criterios como la existencia de hermanos en la misma institución, la condición de discapacidad del postulante y la proximidad del domicilio al plantel.

La siguiente fase será el registro en el sistema SIAGIE, entre el 17 de febrero y el 4 de marzo, periodo en el que las instituciones deben inscribir a las y los estudiantes admitidos. Asimismo, entre el 17 de febrero y el 5 de marzo, madres, padres o tutores deberán presentar los documentos necesarios para formalizar la matrícula.

¿Qué ocurre si no obtuvo vacante?

De acuerdo con los lineamientos del Minedu, quienes no consiguieron una vacante en esta etapa podrán participar en el proceso complementario, que estará disponible desde el 23 de febrero. Esta fase también incluirá a las familias que aún no registraron su solicitud en la plataforma oficial.

