Sociedad

Joven viaja a Cañete para pasar la Navidad y termina ahogado tras ir a pescar con su padre

Miguel Ángel Leguía Guzmán, egresado de la carrera de Administración, fue arrastrado por una ola mientras pescaba en Cañete. El padre de la víctima lamentó la falta de respuesta de unidades de rescate para recuperar el cuerpo, que ya lleva tres días desaparecido.

Joven viaja a Cañete para pasar la Navidad y termina ahogado tras ir a pescar con su padre
Joven viaja a Cañete para pasar la Navidad y termina ahogado tras ir a pescar con su padre | Foto: composición LR/Latina

El 23 de diciembre, Miguel Ángel Leguía Guzmán (23) se encontraba pescando con su padre en el mar de la playa Chocaya, ubicada entre el kilómetro 92.5 y 93 de la Panamericana Sur, cerca de Asia y Cerro Azul, cuando una ola lo sorprendió por la espalda y lo lanzó hacia las aguas, que lo arrastraron hasta las peñas donde no pudo escapar. En un intento desesperado, su progenitor se arrojó en su rescate, pero la fuerza de la marea impidió que pueda salvar a su hijo.

"Salimos con mi sobrino de 15 años a la playa. Empezamos a sacar la comida del pescado y a pescar. Lamentablemente, ese día estaba lleno de algas. Esta zona veníamos tres años aproximadamente. Mi hijo hizo un lance, vino una ola y desapareció (…). Me lancé para rescatarlo, pero me llevó también la ola. Mi hijo tenía una chompa muy gruesa”, narró el padre del fallecido.

El joven, tras culminar sus estudios en la carrera de administración en la Universidad José María Arguedas, había llegado a Cañete un día antes del incidente junto a su familia, dedicada a la agricultura, para celebrar la Navidad y Año Nuevo tras un compromiso que le hizo a su difunta abuela de visitar cada cierto tiempo Huancayo, Andahuaylas o la mencionada provincia limeña.   

Familia pide ayuda a autoridades para recuperar cuerpo

Tras la dramática muerte del joven profesional, sus padres solicitaron ayuda a las autoridades para recuperar el cuerpo y poder llevarlo a Apurímac, a darle la cristiana sepultura. No obstante, luego de tres días de desaparición, expresaron no haber recibido el apoyo de unidades de rescate de la Policía u otra entidad pública.

“El segundo después de la desaparición de mi hijo vinieron los salvatajes, posiblemente de la Policía Nacional. Buscaron aproximadamente una hora y no encontraron. De ahí dijeron que el combustible no se abastecía para poder buscar más. Son los únicos que pudieron venir. Hasta a los pescadores le suplicábamos para que nos puedan ayudar a buscar. Entraron, buscaron, pero no lo pudieron encontrar”, sostuvo el padre de la víctima, Juan Leguía.

Por su parte, su madre Mariluz reveló entre el llanto los regalos cómo planeaban pasar la Navidad cuando se enteró por una llamada de su esposo sobre la desaparición de su hijo. “No sabía a donde ir. Estaba buscando taxi, nadie quiso llevarme. Policía tampoco quiso ayudarme”, expresó.

